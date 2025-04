Brief von Prinz Harry und Kids: Meghan bricht in Tränen aus

Herzogin Meghan (43) sorgt beim ersten Interview im neuen Podcast ihrer engen Freundin Jamie Kern Lima für emotionale Momente. In der aktuellen Folge der "The Jamie Kern Lima Show", die in gemütlicher Wohlfühlatmosphäre im Haus der Gastgeberin aufgenommen wurde, fließen bei Meghan Tränen, als sie einen liebevollen Brief von Prinz Harry (40) sowie ihren gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet vorgelesen bekommt. Zuschauer und Zuhörer konnten die bewegende Szene in einem Teaser auf Instagram sehen und erleben dabei eine besonders emotionale Seite der ehemaligen Suits-Darstellerin.

Im Podcast blickt Meghan auf die Anfänge mit Harry zurück und spricht offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung: "Direkt nach dem ersten halben Jahr sind wir gemeinsam in den Graben gesprungen", sagt sie mit Blick auf die turbulente Anfangszeit unter öffentlicher Beobachtung. Auch auf Kommentare von Harry, der vor Kurzem gegenüber People seine große Wertschätzung für sie zum Ausdruck brachte, reagiert Meghan sichtbar bewegt. Besonders ans Herz geht ihr die Rolle als Mutter. "Ich hoffe, dass sie eines Tages spüren, wie sehr sie von mir geliebt wurden", betont die Kalifornierin.

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Meghan und Harry gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bei der Time100 Gala in New York machte die einstige Schauspielerin keinen Hehl daraus, wie zufrieden sie derzeit mit ihrem Leben ist. "Einen Ehemann und Partner zu haben, der so unterstützend ist, und Kinder, die gesund und glücklich sind – ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich an diesem Punkt so glücklich und dankbar fühlen würde und das tue ich wirklich", freute sich Meghan laut People.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2025

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

