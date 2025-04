Nach Wochen: Prinz Harry und Meghan feiern Pärchenauftritt

Herzogin Meghan (43) verschlug es kürzlich nach New York. Die einstige Schauspielerin war zum "Time100"-Event eingeladen – und überraschte vor Ort mit ihrer Begleitung. Es war nämlich niemand Geringeres als ihr Ehemann Prinz Harry (40), der sich an der Seite seiner Frau zeigte. Mit seinem Erscheinen feierte das Paar seinen ersten gemeinsamen Auftritt nach mehreren Wochen, in denen es getrennt zu öffentlichen Terminen ging. Darüber hinaus teilte der Suits-Star noch einen seltenen Einblick in sein Privatleben. So betonte Meghan während der Veranstaltung, "so glücklich" zu sein, "wie nie zuvor": "Einen Ehemann und Partner zu haben, der so unterstützend ist, und Kinder, die gesund und glücklich sind – ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich an diesem Punkt so glücklich und dankbar fühlen würde, und das tue ich wirklich", schwärmte sie laut People.

Es gab allem Anschein nach aber etwas, das größere Aufmerksamkeit auf sich zog als der eigentliche Anlass ihres Erscheinens. Die Sussexes erschienen mit einer imposanten Eskorte aus vier Fahrzeugen, darunter zwei SUVs und zwei nicht gekennzeichnete Polizeiwagen. Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen. Harry und Meghans "übertriebene" Sicherheitsmaßnahmen wurden bereits in der Vergangenheit kritisiert – insbesondere während eines vergangenen New-York-Besuchs der 43-Jährigen. So sei ihre vierteilige Autokolonne "absolut unüblich" für Promi-Standards. "Taylor Swift (35) hat normalerweise zwei Autos – ihr Auto, in dem sie selbst fährt, und ein Sicherheitsfahrzeug mit ihrem Team", betonte eine Quelle. Ein weiterer Insider erklärte jedoch, dass der Leiter eines Sicherheitsteams um zusätzlichen Schutz bitten kann, "basierend auf der Einschätzung der Bedrohung und den Umständen, wohin sie gehen und was sie tun".

Wie erst kürzlich bekannt wurde, tut Harry aus gutem Grund wohl alles dafür, sein Leben und das seiner Familie zu schützen: Während einer Anhörung am Londoner Royal Courts of Justice, in der es um seinen jahrelangen Rechtsstreit mit der britischen Regierung ging, kam laut The Telegraph nämlich zur Sprache, dass der Sohn von König Charles (76) nach dem Rücktritt von seinen royalen Pflichten und der Ankündigung des Umzugs in die USA im Jahr 2020 eine Todesdrohung erhielt. Shaheed Fatima, die Anwältin des 40-Jährigen, offenbarte, dass die Terrororganisation Al-Qaida zu diesem Zeitpunkt öffentlich dazu aufgerufen hatte, Harry zu ermorden, um "der muslimischen Gemeinschaft Freude zu bereiten".

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

Getty Images Prinz Harry, April 2025

