Fälschung: Verkäuferin verlässt "Bares für Rares" ohne Erlös

Annelie Stöber erlebte bei ihrem Besuch der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares nun einen echten Schockmoment. In der neuen Folge, die kürzlich im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wollte die ehemalige Versicherungskauffrau gemeinsam mit dem Moderator Horst Lichter (63) und der Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) in Bonn einen goldenen Anhänger begutachten lassen, der laut Kino.de angeblich aus 999er Feingold bestehen sollte. Mit dem Erlös wollte sie eigentlich ihren bevorstehenden runden Geburtstag feiern. Doch es kam ganz anders: Nach kurzer Prüfung stellte Heide fest, dass der vermeintliche Schatz eine plumpe Fälschung war – trotz des Goldstempels. Für Annelie platzte damit nicht nur der Traum vom Gold, sondern auch der Plan für eine ausgelassene Geburtstagsfeier.

Die Enttäuschung stand Annelie ins Gesicht geschrieben, als ihr klar wurde, dass sie das Schmuckstück nicht einmal den Händlern anbieten durfte. Das Regelwerk der Sendung ist eindeutig – Fälschungen oder nachgemachte Zertifikate sind tabu. Für die potenzielle Verkäuferin kam die Erkenntnis offenbar wie ein Schock. Auch Horst Lichter konnte seine Verärgerung über das gefälschte Zertifikat kaum verbergen und unterstützte Annelie dabei, vor der Kamera ihren Frust herauszulassen. Laut Kino.de blieb ihr die begehrte Händlerkarte verwehrt. Sie musste daraufhin unverrichteter Dinge die Show verlassen.

Für Annelie war es ein besonders bitterer Tag, da sie das vermeintliche Goldstück als wertvolles Erinnerungsstück geerbt hatte. In der Vergangenheit mussten bereits andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähnliche Erfahrungen in der beliebten Trödelshow machen: Immer wieder erreichen kuriose Funde, spezielle Erbstücke und vermeintliche Schätze das TV-Studio, die sich am Ende als Nieten herausstellen. Doch zum Glück überwiegen bei "Bares für Rares" immer noch die wahren Schmuckstücke, die nicht nur die Händler, sondern auch die Zuschauer immer wieder in Staunen versetzen.

Instagram / dr.heiderezepazabel Dr. Heide Rezepa-Zabel und Horst Lichter

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

