Bye-bye, Bierkönig: Mia Julia wechselt Ballermann-Location

Ein Schreckmoment für Fans von Mia Julia (38): Die Partykönigin des Ballermanns hat bekannt gegeben, künftig nicht mehr im Bierkönig aufzutreten. Nach zwölf Jahren kehrt die Sängerin dem berühmten Lokal an der Schinkenstraße den Rücken und wechselt ausgerechnet zum größten Konkurrenten am Playa de Palma: dem Megapark. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, wird die gebürtige Münchnerin bereits ab dem 24. April in der Freiluft-Großraum-Diskothek zu sehen sein – zeitgleich zum Saisonstart des Bierkönigs. Der Wechsel sorgte für viel Aufsehen, denn bislang galt für das 17. Bundesland der Republik ein inoffizielles Gesetz: Wer im Bierkönig auftritt, darf niemals im Megapark singen – und umgekehrt.

Hinter dem Wechsel sollen sowohl finanzielle Anreize als auch Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Arbeitgeber stehen. Berichten zufolge werde Mia Julia im Megapark 20.000 Euro pro Woche verdienen – immer noch deutlich weniger als bei Festivalauftritten, die ihr rund 35.000 Euro pro Show einbringen sollen. Zudem hätten technische Probleme im Bierkönig, insbesondere mit der Akustik, ihren Entschluss beeinflusst. Der Megapark hingegen konnte seit dem Ende der Coronamaßnahmen stark an Beliebtheit gewinnen und den Bierkönig in Sachen Künstlerqualität in den Augen vieler Fans längst überholen. Damit ist Mia Julias Schritt durchaus nachvollziehbar, auch wenn er zunächst ein Schock für viele ihrer Fans ist, die sie aus der alten Location kennen.

Mia Julias Erfolgsgeschichte am Ballermann begann im Jahr 2012, als sie sich von einer gelernten Friseurin und ehemaligen Pornodarstellerin zum Superstar des Party-Hotspots wandelte. Ihre energiegeladenen Auftritte mit Hits wie "Der Zug hat keine Bremsen" oder "Malle Bereit" machten sie zur Kultfigur des Playa. Ihrer Community begegnet die 38-Jährige online mit großer Offenheit. So teilte sie beispielsweise vor einigen Jahren mit, an dem Tourette-Syndrom erkrankt zu sein und unter Panikattacken zu leiden. Für Fans und Besucher des Megaparks bedeutet ihr Location-Wechsel eine neue Ära – für den Bierkönig ist es ein schmerzhafter Verlust. Wie Mia Julias ehemaliger Arbeitgeber diese Lücke füllen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell/ Mia Julia, Schlagersängerin

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia im April 2022

