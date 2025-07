Kein Selbstbewusstsein: Isi Glück wurde in Schule gemobbt

Isi Glück hat nun offen über ihre schwierige Schulzeit gesprochen. Damals fühlte sie sich als Außenseiterin und wurde von Mitschülern gemobbt. "Sie haben meinen Schulranzen ausgekippt und mich im Bus festgehalten, damit ich nicht aussteigen konnte", erzählte die heutige Ballermann-Sängerin im Interview mit RTL. Besonders ihr kindliches Aussehen und ihre spät entwickelte Oberweite machten sie zu einem Ziel für Gemeinheiten. "Ich war eine Außenseiterin in der Schulzeit, und man hat mir eigentlich immer so von außen das Gefühl gegeben, ich bin nicht gut genug", so Isi.

Ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben war die Unterstützung durch ihren Mann Carlos Lucio und ihre Karriere, die ihr neues Selbstbewusstsein schenkten. Besonders prägend seien auch die Worte ihres Vaters gewesen, der ihr damals Mut zusprach und sie auf die Perspektive hinwies, aus den schmerzhaften Erlebnissen zu lernen. Zudem erfüllte sich Isi mit 25 Jahren einen lang gehegten Wunsch: eine Brustvergrößerung. Diese Entscheidung sei gut überlegt gewesen und das Ergebnis sollte zu ihrem Körper passen, ohne übertrieben zu wirken.

Bei ihren Fans ist Isi mittlerweile mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem energiegeladenen Auftreten sehr beliebt. Mit ihrer Karriere als Sängerin auf Mallorca erobert sie die Bühnen und zuletzt präsentierte sie sich in einer Fotostrecke für den Playboy. Ein mutiger Schritt, den sie mit einer klaren Botschaft verbindet: Sie möchte Frauen ermutigen, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit gilt sie heute vielen als Sinnbild für Stärke und Selbstakzeptanz.

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Schlagersängerin

Instagram / carlos_luc1o Isi Glück und Carlos Lucio, Juli 2024

ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Musikerin