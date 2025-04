Netflix bestätigt fünfte Staffel von "Süße Magnolien"

Netflix hat bestätigt, dass die beliebte Serie Süße Magnolien mit einer fünften Staffel zurückkehren wird. Die Fans können sich auf zehn neue Episoden freuen, in denen Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott (50) und Heather Headley (50) erneut in ihre Rollen als Maddie, Dana Sue und Helen schlüpfen. Die drei Freundinnen aus der fiktiven Kleinstadt Serenity in South Carolina stehen wieder im Mittelpunkt der Geschichte. Die Serie, die auf den Romanen von Sherryl Woods basiert, hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut und regelmäßig die Top 10 des Streaming-Dienstes bevölkert – auch wenn die vierte Staffel weniger starke Zahlen lieferte.

Im Laufe der letzten Staffeln mussten die drei Frauen zahlreiche persönliche und berufliche Herausforderungen meistern. Gemeinsam führen sie ein Spa, das sie mit vereinten Kräften auf die Beine gestellt haben. Die geschiedene, zweifache Mutter Maddie bringt ihre organisatorischen Fähigkeiten ein, während Dana Sue ihre Erfahrung als Köchin und Restaurantbesitzerin nutzt. Helen klärt als Anwältin die rechtlichen Belange. Die vierte Staffel ließ jedoch etliche Fragen offen – insbesondere zu Maddies geplantem Umzug nach New York. Es könnte sich um einen Wendepunkt handeln, der die Dynamik der Freundinnengruppe auf die Probe stellen könnte. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die kommenden Episoden entwickeln.

Im Kern der Serie steht aber nicht nur die Freundschaft der drei Frauen, sondern auch die warmherzige Atmosphäre der Kleinstadt Serenity, die mit ihren malerischen Kulissen und Bewohnern immer wieder zum Wohlfühlen einlädt. Neben den Hauptdarstellerinnen sorgen auch bekannte Namen wie Jamie Lynn Spears (34), Justin Bruening und Dion Johnstone für spannende Nebenhandlungen in der Serie. Besonders bemerkenswert ist dabei die Chemie zwischen den Hauptcharakteren, die schon seit der ersten Staffel als Garant für den Erfolg von "Süße Magnolien" gilt und Fans weltweit begeistert. Die Produktion der fünften Staffel dürfte in Kürze starten – und die Vorfreude der Fans ist bereits riesig.

Netflix Maddie, Dana Sue und Helen in "Süße Magnolien" 3

Netflix Heather Headley, Justin Bruening, Joanna García, Brooke Elliott und Co. in "Süße Magnolien"

