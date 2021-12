Jamie Lynn Spears (30) gibt Einblicke in das Leben am Set. Seit Mai dieses Jahres ist die in Mississippi geborene Beauty fester Bestandteil von Süße Magnolien. In der Serie verkörpert die Blondine die Rolle der Noreen Fitzgibbons, einer jungen Frau, die sich ein neues Leben in der Kleinstadt Serenity aufbauen möchte. Nun teilte Jamie Lynn einige Eindrücke von den Dreharbeiten der zweiten Staffel.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die zweifache Mutter nun einige Fotos, die sie am Set der Netflix-Produktion zeigten. "Noreen ist zurück", schrieb Jamie Lynn zu den Bildern. Augenscheinlich hatte die Schauspielerin auch jede Menge Spaß während der Dreharbeiten, denn sie teilte einige Aufnahmen mit Babybauch, auf denen sie eine Grimasse schnitt. Anschließend verriet die 30-Jährige zudem, dass die neuen Episoden des Liebesdramas bereits in wenigen Monaten auf der Streamingplattform abrufbar seien, genauer ab dem 4. Februar 2022.

Unter dem Post schrieben dann viele Follower, dass sie schon voller Vorfreude auf die neue Staffel warten würden. Auch die Produzentin der Serie, Sheryl J. Anderson, sprach der einstigen "Zoey 101"-Darstellerin unter dem Beitrag ihren Dank aus. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute deine großartige Arbeit sehen – und all die Wendungen", schrieb die Drehbuchautorin begeistert.

Netflix/Eliza Morse Jamie Lynn Spears in der Netflix-Serie "Süße Magnolien"

Netflix/Eliza Morse Jamie Lynn Spears in der Netflix-Serie "Süße Magnolien"

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

