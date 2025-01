Es gibt einen neuen Trailer zu "Süße Magnolien"-Staffel vier

Das Warten hat ein Ende: Am 6. Februar 2025 startet die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie Süße Magnolien. Dafür wurde nun ein langer YouTube-Trailer veröffentlicht, der Fans einen Vorgeschmack auf die kommenden zehn Episoden bietet. Die Serie, die auf den Romanen von Bestsellerautorin Sherryl Woods basiert, begleitet die eng verbundene Freundschaft zwischen Maddie (Joanna García, 45), Dana Sue (Brooke Elliott, 50) und Helen (Heather Headley, 50) aus der fiktiven Kleinstadt Serenity in South Carolina. Gemeinsam durchleben sie die Höhen und Tiefen ihres Alltags, der geprägt ist von beruflichen Herausforderungen, Familienproblemen und Liebesdramen.

Die neue Staffel verspricht wieder alles, was die Fans lieben: Gefühle, Konflikte und Zusammenhalt. Laut Trailer erleben die drei Freundinnen Momente voller Herzschmerz, triumphierende Wendepunkte und bewegende Feste, die die Geschichte von Halloween bis Weihnachten prägen. Maddie steht vor der Herausforderung, ihrem Partner Cal (Justin Bruening) zur Seite zu stehen. Helen muss hingegen schwierige Entscheidungen in Bezug auf die Männer in ihrem Leben treffen und Dana Sue versucht, ihre Familie glücklich zu machen, während sie die finanzielle Großzügigkeit von Miss Frances sinnvoll nutzen möchte. Auch die Teenager der Serie sind mit neuen Problemen konfrontiert, die erste Einblicke in die Tücken des Erwachsenwerdens geben.

Seit ihrem Start hat sich "Süße Magnolien" zur festen Größe im Netflix-Portfolio entwickelt und begeistert Zuschauer weltweit. Nicht zuletzt wegen der lebensnahen Themen und der chemischen Dynamik des Hauptcasts bleibt Serenity ein Wohlfühlort für Fans der Serie. Diese waren aber nicht immer ganz zufrieden mit der Besetzung der Serie. Damals forderten sie wegen des Vormundschaftsstreits zwischen Britney Spears (43) und deren Vater, dass Jamie Lynn Spears (33) aus der Show geworfen wird, denn sie soll ihrer Schwester nicht beigestanden haben.

Netflix Heather Headley, Joanna García und Brooke Elliott in "Süße Magnolien"

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

