Die Gebete der "Brooklyn Nine-Nine"-Fans wurden endlich erhört! Seit 2013 begeistert die ulkige Polizeiserie rund um das fiktive 99. Revier in New York die Zuschauer. Da die finale achte Staffel in den USA bereits erschienen ist, wissen die amerikanischen Fans schon lange, wie die Geschichte von Jake Peralta (Andy Samberg, 43), Amy Santiago (Melissa Fumero) und Co. ausgeht. Die deutschen Netflix-User konnten die Abenteuer der lustigen Truppe bisher nur bis Staffel sechs verfolgen. Doch nach langem Warten erscheint "Brooklyn Nine-Nine"-Staffel sieben im kommenden Monat auf der Streaming-Plattform!

Netflix gab nun auf allen Kanälen bekannt, worauf sich die Nutzer im Februar freuen können: So auch auf "Brooklyn Nine-Nine"-Staffel sieben am 6. Februar! Auf diese Fortsetzung warten die Fans auch schon ganz sehnsüchtig: Die zweite Staffel von Süße Magnolien mit Jamie Lynn Spears (30) erscheint am 4. Februar. Wer mehr auf Krimis steht, kann sich ab dem 17. Februar auf die neue Ausgabe von "Der junge Wallander" gefasst machen. Trash-TV-Fans können sich ab dem 11. Februar außerdem die zweite Staffel von Liebe macht blind reinziehen.

Natürlich gibt es auch an der Filmfront Nachschub: Gleich am 1. Februar erscheint der dritte Jackass-Film – am selben Tag kommt außerdem der Action-Streifen "Top Gun" mit Tom Cruise (59). Am 18. Februar bringt Netflix etwas für echte Horror-Fans: und zwar das "Texas Chainsaw Massacre"! Wer mehr Lust auf was Süßes hat, kann sich ab dem 11. Februar den zweiten Teil der Netflix-Eigenproduktion "Wie Jodie über sich hinauswuchs" ansehen.

Getty Images "Brooklyn Nine-Nine"-Star Andy Samberg

Netflix Joanna Garcia und Justin Bruening

United Archives GmbH / ActionPress Tom Cruise in "Top Gun"

