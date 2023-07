Der Trailer zur dritten Staffel von "Süße Magnolien" ist da!

Fans aufgepasst! Seit 2020 begeistert die Netflix-Serie Süße Magnolien ein Millionenpublikum. Schon in der ersten Season war das Drama um Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley, 48) und Dana Sue (Brooke Elliott, 48) vorprogrammiert. Das zweite Staffelfinale setzte in puncto Spannung sogar noch einen drauf – denn: Gleich mehrere Cliffhanger ließen Zuschauer lange rätseln, wie es in den neuen Folgen weitergehen könnte. Nun ist der Trailer zur dritten Staffel draußen!

Der kürzlich veröffentlichte Trailer sieht ziemlich vielversprechend aus! Während Ryan überraschend um die Hand von Helen anhielt, wurde Maddies Freund Cal im Sullivan's in eine Schlägerei verwickelt und daraufhin festgenommen. Helen muss sich in der dritten Staffel entscheiden, wem ihr Herz gehört – Ryan oder Eric? Dana Sue hat eine Menge Geld geerbt und muss ebenfalls ein paar wichtige finanzielle Entscheidungen treffen. Eine Person aus ihrer Vergangenheit macht ihr dabei mächtig Ärger. Maddie kämpft währenddessen mit den Konsequenzen von Cals (Justin Bruening) Schlägerei und überlegt, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat.

All diesen Problemen und ihren komplizierten Folgen begegnen die Frauen in zehn Episoden wie immer mit Herz, Humor und ihrer Verbundenheit. Die dritte Staffel von "Süße Magnolien" startet am 20. Juli 2023 um 9 Uhr auf der Streaming-Plattform.

Netflix Maddie, Dana Sue und Helen in "Süße Magnolien" 3

Netflix Szene aus der dritten "Süße Magnolien"-Staffel mit Maddie (JoAnna Garcia Swisher)

Netflix Ronnie (Brandon Quinn) und Dana Sue (Brooke Elliott) in der dritten Staffel von "Süße Magnolien"

