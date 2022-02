Wird Jamie Lynn Spears (30) von ihren Süße Magnolien-Kolleginnen gemocht? In den vergangenen Monaten sorgte die Schauspielerin immer wieder für Negativschlagzeilen. Die kleine Schwester von Britney Spears (40) sprach in diversen Interviews über ihre Beziehung zu der Pop-Prinzessin und veröffentlichte sogar ein Buch, in dem sie über Britney schrieb. Damit machte sich der Serienstar nicht nur bei Britney unbeliebt. Doch wie stehen eigentlich die anderen "Süße Magnolien"-Stars zu Jamie Lynn?

"Sie ist eine sehr gute Freundin und eine wunderbare Mutter", verriet Joanna García (42) in einem Interview mit Us Weekly. Auch Heather Headley (47) teilte mit, dass sie sich blendend mit der "Zoey 101"-Darstellerin verstehe. "Sie ist so professionell und freundlich und sanftmütig und einfach ein süßes, sehr freundliches Herz, das sein Bestes gibt, um eine gute Mami und eine gute Ehefrau zu sein", plauderte die Seriendarstellerin aus.

Doch vor der Begegnung mit Jamie Lynn sei sie ein wenig skeptisch gewesen. "Ich wusste nicht, was mich erwartete, als ich Jamie Lynn begegnete, und dann saß ich einfach mit ihr zusammen und wir redeten, lachten und kicherten", erinnerte sich die 47-Jährige. Die Blondine sei ihr vor allem nach der Geburt ihres dritten Kindes mit ihren Ratschlägen eine große Hilfe gewesen.

Instagram / heatherheadley Joanna García, Brooke Elliott und Heather Headley

Getty Images Joanna Garcia, Schauspielerin

Instagram / heatherheadley Heather Headley, Schauspielerin

