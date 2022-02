Jamie Lynn Spears (30) spaltet die Gemüter. Die Schauspielerin machte sich in den vergangenen Monaten bei vielen Menschen unbeliebt. Ihr wurde unterstellt, ihre Schwester Britney (40) nicht in deren Prozess unterstützt zu haben und sich durch sie zu profilieren. Fans der Serie Süße Magnolien forderten daher den Rausschmiss der Beauty. Doch im Februar lief die zweite Staffel mit ihr in der Rolle der Noreen an. Trotz der Kritik von außen kann Jamie Lynn auf die Unterstützung ihrer Co-Stars zählen. Wie Joanna García (42) und Heather Headley (47) im Interview mit Us Weekly verraten, sei die zweifache Mutter eine gute Freundin geworden.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de