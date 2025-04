Stefanie Stappenbeck: Herkömmliche Ehe "nicht zeitgemäß"

Stefanie Stappenbeck (51) hat sich in einem Interview mit der Zeitschrift BUNTE offen über ihr persönliches Familienmodell und ihre Ansichten zur Ehe geäußert. Die Schauspielerin, die derzeit in der neuen ZDF-Komödie "Die Bachmanns" zu sehen ist, sprach dabei nicht nur von ihrem beruflichen Erfolg, sondern auch von ihrer ganz eigenen Herangehensweise, familiären Zusammenhalt zu gestalten. Nachdem sie sich 2018 von ihrem damaligen Ehemann scheiden ließ, lebt sie mit ihrer Tochter zusammen und pflegt ein "sehr gutes Verhältnis" zu ihrem Ex-Mann, der nur wenige Straßenecken entfernt wohnt. Zu einer direkten Nachbarschaft, wie sie etwa in ihrem Film thematisiert wird, sagte Stefanie aber scherzhaft: "Das wäre mir vielleicht doch etwas zu viel."

Im Gespräch hinterfragte Stefanie das traditionelle Konzept der Ehe und nannte es "nicht mehr zeitgemäß". Ihrer Meinung nach erzeuge die klassische Vorstellung der Ehe, die ausschließlich auf zwei Partner ausgelegt ist, enormen Druck auf die Beziehung. "Ich halte die herkömmliche Ehe allein für nicht mehr zeitgemäß. Ich würde mir wünschen, dass Freunde heiraten könnten oder sogar Freundesgruppen", erzählte sie weiter. Solche Strukturen würden die Bedürfnisse von Kindern stärker in den Mittelpunkt stellen und Elternteile entlasten, resümierte die Schauspielerin, die große Freude daran hat, auch im echten Leben Alltagsaufgaben mit ihrer besten Freundin zu teilen.

Die gebürtige Potsdamerin, die durch Rollen im Fernsehen und ihre Arbeit am Theater bekannt wurde, lebt seit einigen Jahren mit ihrem Partner Paulo Martins zusammen. Privates und Berufliches trennt sie dabei bewusst. Zusammen mit ihrer besten Freundin, die ebenfalls Mutter ist, hat sie ein Netzwerk aus Zusammenarbeit und Unterstützung geschaffen. Die beiden Familien verbringen viel Zeit miteinander, teilen Aufgaben rund um die Kinderbetreuung und genießen auch gemeinsame Urlaube. "Das funktioniert wunderbar", verriet Stefanie. Für sie sei diese moderne Form der Verbundenheit der Schlüssel zu einem harmonischen Leben, sowohl für Eltern als auch für Kinder.

ZDF/Katrin Knoke Schauspieler Florian Martens und Stefanie Stappenbeck

Die Stars von "Ein starkes Team" beim Photocall in Berlin 2017

