Kinderfrei: "Gewöhnungsbedürftig" für Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (43) ist mit acht Kindern eine Vollblutmama durch und durch. Die Influencerin ist es gewohnt, dass sich in ihrem Alltag alles um ihren Nachwuchs dreht. Eine kleine Urlaubspause brachte ihr nun zehn Tage kinderfreie Zeit ein: Wegen ein paar Terminen unterbrach sie den Familienurlaub in Thailand und flog zurück nach Dubai. Aber wie empfand sie diese plötzliche Freiheit? "Es war schön, zehn Tage für mich zu haben, aber morgen gehts zurück zur Familie und ich bin einfach nur superglücklich. Die Tage hier waren gewöhnungsbedürftig. Die ersten Tage fiel mir das echt schwer", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Die Vorfreude, nun bald wieder bei ihren Liebsten zu sein, überwiegt definitiv.

Auch wenn sie weit weg von ihren Kindern und ihrem Mann Bushido (46) war, war ihre Familie stets präsent. Mehrmals telefonierte sie über Stunden mit ihrem Partner und war ansonsten über Facetime und WahtsApp im stetigen Kontakt mit ihren Kindern. In ihrer Story teilte sie auch regelmäßig Fotos ihres Nachwuchses, die ihr aus Thailand geschickt wurden. Ihren Fans wird dadurch wohl klar geworden sein, wie groß Anna-Marias Sehnsucht ist. Nichtsdestotrotz ist die 43-Jährige unglaublich stolz, wie gut Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, die Zeit alleine gemeistert hat. Zwar hat er die Nannys zur Unterstützung an seiner Seite, dennoch ist die Organisation einer solchen Großfamilie wohl nicht ohne. "Bin stolz auf meinen Mann, er hat die Kinder richtig gerockt", schwärmt sie.

Während Anna-Maria und Anis schon vor Jahren mit Sack und Pack von Berlin in ihre Wahlheimat Dubai zogen, scheinen sie in Thailand einen zweiten Ort auf der Erde gefunden zu haben, an dem sie sich richtig wohlfühlen. Die mehrwöchige Reise in diesem Sommer dorthin nutzte das Ehepaar daher nicht nur für Urlaub, sondern auch, um sich Häuser anzusehen. "Wir haben uns entschieden, hier auf Koh Samui ein Ferienhaus zu kaufen. Es erdet total und ich merke, dass all die unnötigen Dinge, die man in Dubai so braucht, hier überhaupt keine Rolle spielen", freute sich die Schwester von Sarah Connor (45), als sie ihrer Community die Nachricht in einer Instagram-Story übermittelte.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024