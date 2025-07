Anna Rossow ist ehrlich: Heiraten ist nicht ihr Lebensziel

Anna Rossow (36) hat sich in einem emotionalen Instagram-Reel gegen den Druck ihrer Fans gewehrt, die eine Verlobung mit ihrem Partner Dominik Stuckmann (33) erwarten. Die Reality-TV-Darstellerin machte deutlich, dass ihre Beziehung auch ohne Heiratspläne für sie erfüllend sei. "Ja, ich will heiraten, aber zu heiraten ist kein Ziel in meinem Leben", erklärte Anna. Sie betonte weiter, dass ihr Glück nicht von einem Antrag abhängt und sie keine Hochzeit brauche, um den Wert ihrer Beziehung zu unterstreichen. Für ihre offenen Worte und das Video erhielt die 36-Jährige viel Zuspruch – sowohl von Fans als auch von Promi-Kollegen.

In ihrem Statement, das sie zusätzlich schriftlich festhielt, formulierte Anna weiter: "Ich habe manchmal das Gefühl, als würde von außen erwartet werden, dass man bestimmte Punkte auf seiner Lebensliste abhakt, als wären es To-dos." Sie hinterfragte, ob eine Beziehung automatisch als weniger echt oder wertvoll wahrgenommen wird, wenn es auch nach drei Jahren noch keinen Heiratsantrag gibt. Die Influencerin Jessica Haller (35) und Katja Geretschuchin (30), die Freundin von Ex-Bachelor Dennis Gries, unterstützten Anna mit Kommentaren voller Herzen und Emojis. Auch Anna und Dominik gelten für viele Fans als das Bachelor-Traumpaar, was möglicherweise den Druck zusätzlich befeuerte.

Das Paar, das sich vor über drei Jahren kennenlernte, gibt sich betont gelassen, wenn es um die Zukunft ihrer Beziehung geht. Dominik verriet in der Vergangenheit, dass er konkrete Pläne habe, Anna eines Tages einen Antrag zu machen, doch der Zeitpunkt sei allein seine Entscheidung. Mit ihrer lockeren und humorvollen Art zeigen Anna und Dominik immer wieder, dass sie sich von Erwartungen von außen nicht beeinflussen lassen – eine Eigenschaft, die ihre Fans an ihnen lieben. Ihre Verbindung basiert vor allem auf gegenseitigem Respekt und einer spürbaren Leichtigkeit, die das Paar durch die Jahre trug.

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin

Instagram / annarossow TV-Bekanntheiten Dominik Stuckmann und Anna Rossow

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub