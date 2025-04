Madison Beer versteht den Wirbel um ihre Bisexualität nicht

Madison Beer (26) überrascht mit einer intimen Aussage. Die Sängerin ist laut eigenen Angaben bisexuell – und könne nicht nachvollziehen, warum Menschen damit ein Problem haben. "Ich habe homophobe Menschen nie verstanden, weil ich einfach denke: 'Warum stört dich die sexuelle Präferenz eines anderen?' Es betrifft mich nicht, es sei denn, ich versuche, mit dir zu schlafen und du willst nicht mit mir schlafen", klagt sie gegenüber Cosmopolitan. Ihre Fans sollte es gar nicht interessieren, dass sie "ein Mädchen daten" will.

Auch wenn Madison nicht oft öffentlich über ihre Sexualität spricht, ist sie durchaus stolz darauf und verspürt eine gewisse Verantwortung, für andere einzustehen. Ihr Großvater habe beispielsweise eine Frau geheiratet und Kinder bekommen, um seine eigene Sexualität zu verschleiern und sich selbst zu "bekehren". "Es macht mich so wütend, dass wir in einer Welt leben, in der man nicht einfach so sein kann, wie man ist", macht Madison deutlich.

Unabhängig vom Geschlecht ist Madison eines in einer Partnerschaft besonders wichtig: Ihr perfekter Partner sollte anhänglich sein. "Ich liebe alle Aufmerksamkeit der Welt, was manchmal bedeutet, dass ich mir selbst in den Fuß schieße, weil mir das offensichtlich niemand die ganze Zeit geben kann", erzählt sie. Ob das auf ihren aktuellen Freund zutrifft, darüber schweigt sie – Madison ist seit 2020 in einer festen Beziehung mit dem YouTuber Nick Austin (24).

Getty Images Madison Beer bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Madison Beer beim Jingle Ball 2024

