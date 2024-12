Madison Beer tritt in Korsett-Minikleid beim Jingle Ball auf

Madison Beer (25) erlebt gerade einen Höhenflug in ihrer Karriere. Auch beim Jingle Ball, einem Weihnachtskonzert, das jedes Jahr vom amerikanischen Radiosender KIIS-FM veranstaltet wird, waren alle Augen auf die Sängerin gerichtet. Während ihres Auftritts begeisterte sie die Zuschauer in einem blauen, trägerlosen Korsett-Minikleid, das mit weißem Fell verziert war. Zu dem Look kombinierte sie weiße Fellstiefel und blaue Satinhandschuhe. Ein Fan auf X glaubt zu wissen, wovon sich die "Make You Mine"-Interpretin inspirieren ließ: "Oh mein Gott, sie sieht aus wie Cinderella!"

Neben Madison standen unter anderem auch Jason Derulo (35), Saweetie (30) und Meghan Trainor (30) auf der Bühne. Die "All About That Bass"-Berühmtheit legte bei ihrem Auftritt besonders viel Wert auf einen festlichen Look. Zu einem glitzernden roten Minirock und passenden Stiefeln trug sie eine flauschige Nikolausmütze. Auch der BH der zweifachen Mutter schien mit seinem rot-weißen Design vom Weihnachtsmann inspiriert worden zu sein. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht heizte sie den Zuschauern in der Arena in Texas ordentlich ein.

Nach dem Jingle Ball kann sich Madison aber noch nicht in den Weihnachtsurlaub begeben. Für den Popstar stehen vor der wohlverdienten Pause noch mehrere Konzerttermine in den USA an. Wie sie mit ihrem vollen Terminkalender umgeht, verriet die Brünette bereits im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash. "Die Leute können extrem viel von einem verlangen und man muss sich selbst Grenzen setzen, damit man nicht ausbrennt", machte die Musikerin deutlich.

Getty Images Meghan Trainor beim Jingle Ball 2024

Getty Images Madison Beer, Sängerin

