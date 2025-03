Madison Beer offenbart suizidale Gedanken in ihren Memoiren

Madison Beer (25) hat in ihren Memoiren "The Half Of It" offenbart, dass sie in ihrer Vergangenheit einem Suizid ziemlich nah gekommen sei. Die Sängerin, die bereits im Teenageralter berühmt wurde, beschreibt in ihrem Buch einen besonders belastenden Tag, an dem sie über das Geländer ihres Balkons in Los Angeles geklettert sei: "Ich stand dort mit tausend Gedanken in meinem Kopf, während ich auf den Boden hinunterstarrte". Letztlich sei es ihr Bruder gewesen, der sie in diesem Moment gefunden und ihre Eltern alarmiert habe. Seine Reaktion habe für Madison zunächst wenig Sinn ergeben, da der Gedanke an Selbstmord für sie damals "erschreckend normal" gewesen sei.

In ihrem Buch schildert Madison eindrücklich, wie die Belastungen ihrer Karriere und persönliche Rückschläge sie an diesen Punkt gebracht hätten. Die Trennung von ihrem damaligen Manager und ihrer Plattenfirma habe sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich getroffen. Besonders schmerzhaft sei die Veröffentlichung privater Nacktbilder gewesen, die an die Öffentlichkeit gelangt waren, als sie noch ein Teenager war. Auch der Neustart als unabhängige Künstlerin sei von vielen Unsicherheiten geprägt gewesen.

Madison, die durch Justin Bieber (31) auf YouTube entdeckt wurde, war schon in jungen Jahren großem Druck ausgesetzt. Sie sprach in Interviews und ihrem Buch immer wieder darüber, wie sehr die öffentliche Aufmerksamkeit und die ständigen Gerüchte ihr Selbstwertgefühl beeinflusst hätten. Trotzdem betonte sie, wie wichtig ihr ihre Familie in diesen Zeiten gewesen sei – besonders ihr Bruder, der an jenem schweren Tag zur rechten Zeit da gewesen sei. Madison engagiert sich heute verstärkt für das Thema mentale Gesundheit und nutzt ihre Stimme, um das Bewusstsein für psychische Krankheiten zu stärken.

Getty Images Madison Beer beim Jingle Ball 2024

Getty Images Madison Beer, Musikerin