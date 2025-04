Nach Ausraster: Für Antonio Rüdiger ist die Saison vorbei

Antonio Rüdiger sorgte vor wenigen Tagen mit einem heftigen Ausraster beim Finale der Copa del Rey für Aufsehen, als er den Schiedsrichter beleidigte und die Rote Karte sah. Nun muss er die laufende Saison vorzeitig beenden. Der Verteidiger von Real Madrid zog sich einen Teilriss des Außenmeniskus zu und wurde deshalb nun erfolgreich operiert. Auf Instagram wandte sich der Fußballprofi anschließend an seine Fans: "Nachdem ich mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen gespielt habe, war es leider unumgänglich, dass ich mich einer Meniskusoperation unterziehen musste. Jetzt bin ich endlich wieder schmerzfrei und die Operation war ein Erfolg." Wie sein Verein zudem mitteilt, war der chirurgische Eingriff unausweichlich. Das bedeutet allerdings auch, dass Antonio für die verbleibenden fünf Ligaspiele ausfällt.

Der gebürtige Neuköllner war aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden am Samstag des Finales der Copa del Rey ausgewechselt worden. Als der FC Barcelona schließlich kurz vor Schluss den Siegestreffer erzielte, verlor Antonio schließlich komplett die Nerven: So bewarf er den Schiedsrichter mit Tape und beleidigte ihn zudem hörbar mit deutschen Kraftausdrücken. Lange Zeit ließ er sich nicht beruhigen. Im Netz zeigte er anschließend Reue: "Es gibt definitiv keine Entschuldigung für mein Verhalten gestern Abend. Es tut mir so leid. Wir haben in der zweiten Hälfte ein wirklich gutes Spiel gespielt – nach elf Minuten konnte ich meinem Team nicht mehr helfen und vor dem Abpfiff passierte mir dann dieser Fehler."

Viele Experten regten sich über Antonios Verhalten beim El Clásico auf. "Ich finde, dass ihn der DFB suspendieren sollte. Ich würde ihn zum Endturnier der Nations League nicht einladen und würde ihn für die zwei Spiele weglassen", erklärte beispielsweise Dietmar Hamann (51) im Sport1-Doppelpass. Eine Sperre von bis zu zwölf Spielen droht dem 32-Jährigen. Inwieweit diese jedoch mit seiner Knie-OP hinfällig ist, ist unklar – es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass er die Sperre nach seiner Regeneration fernab des Fußballfeldes verbringen muss.

Instagram / toniruediger Antonio Rüdiger im Krankenhaus im April 2025

Getty Images Antonio Rüdiger, Fußballspieler

