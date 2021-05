Für ihn gibt es gleich mehrer Gründe zu feiern! Fußballprofi Antonio Rüdiger feierte gestern Abend mit dem Sieg in der Champions League den größten Triumph seiner Vereinskarriere. Zudem wurde der Verteidiger von Joachim Löw (61) für die anstehende Europameisterschaft nominiert. Jetzt gibt es noch einen dritten Anlass, die Korken knallen zu lassen: Antonios Ehefrau Laura wird in den kommenden Tagen nämlich ein Kind Nummer zwei zur Welt bringen.

Wie Bild berichtete, werde der Kicker ein paar freie Tage haben und erst am 3. Juni in das Trainingslager der Nationalmannschaft nach Österreich fahren. Den Mini-Urlaub wird Antonio bei seiner Liebsten verbringen – denn es kann jederzeit so weit sein! Das Geschlecht ihres jüngsten Sprosses haben die zwei auch schon verraten: Laura erwartet ein Töchterchen! Nur mit dem Namen hält das Paar bisher hinterm Berg.

Vor gut einem Jahr bekamen Antonio und Laura ihr erstes Baby: Ihr Sohn Djamal wird jetzt ein großer Bruder werden und darf sich schon auf seine kleine Schwester freuen. Am 15. Juni startet das deutsche Team gegen Frankreich in die EM. Die ganze Fußballnation ist gespannt, ob der baldige Zweifachpapa dann an die gezeigten Leistungen anknüpfen kann.

Getty Images Antonio Rüdiger nach dem Champions-League-Sieg 2021

Instagram / toniruediger Antonio Rüdiger mit seinem Sohn Djamal im Mai 2020

Getty Images Antonio Rüdiger bei einem Ligaspiel im Mai 2021

