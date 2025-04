Rote Karte: Antonio Rüdiger wirft nach dem Schiedsrichter

Das spanische Pokalfinale gegen FC Barcelona am gestrigen Samstag lief für Real Madrid nicht so, wie es sich die Mannschaft rund um Trainer Carlo Ancelotti vorgestellt hatte. In der Nachspielzeit der Verlängerung kochten bei dem deutschen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger dann die Emotionen hoch: Von der Ersatzbank aus warf der Berliner einen Kühlbeutel in Richtung des Schiedsrichters. Dem fliegenden Eisbeutel folgten einige böse Beleidigungen auf Deutsch. Die Konsequenz: Eine rote Karte für den Real-Madrid-Spieler mit der Nummer 22.

Wie unter anderem Oe24 berichtet, droht dem Innenverteidiger nun eine Megasperre. Bis zu zwölf Spiele könnte ihm Spielfeldverbot erteilt werden. Dass sein Verhalten nicht die feine englische Art war, wisse der 32-Jährige inzwischen auch selbst. In seiner Instagram-Story entschuldigte sich Toni bereits bei dem Schiedsrichter und seinen Fans. Von der aggressiven Stimmung vom Vorabend war nichts mehr zu merken. "Es gibt definitiv keine Entschuldigung für mein Verhalten gestern Abend. Es tut mir so leid. Wir haben in der zweiten Hälfte ein wirklich gutes Spiel gespielt – nach elf Minuten konnte ich meinem Team nicht mehr helfen und vor dem Abpfiff passierte mir dann dieser Fehler", zeigte er Reue und fügte hinzu: "Ich entschuldige mich noch mal bei dem Schiedsrichter und bei allen, die ich enttäuscht habe."

Dass der Fußballprofi mit voller Leidenschaft auf dem Spielfeld mit dabei ist, hat er nicht erst ein Mal unter Beweis gestellt. Für den Sieg zeigt der Familienvater auch gern mal vollen Körpereinsatz, der ihm aber auch schon die ein oder andere üble Verletzung eingebracht hat. Nachdem er sich 2021 während eines Spiels das Jochbein gebrochen hatte, musste er auch bei einem Champions-League-Spiel 2022 gegen Shakhtar Donetsk blutüberströmt das Feld verlassen, nachdem er mit dem Torwart der gegnerischen Mannschaft zusammengestoßen war.

Getty Images Antonio Rüdiger im März 2021 in Bukarest

Getty Images Antonio Rüdiger, Fußballspieler

