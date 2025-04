Pietro Lombardi steigt bei Max Schradins "Rentner-Tour" ein

Max Schradin (47), einer der erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars und Streamer, hat für sein neuestes Vorhaben prominente Unterstützung an Land gezogen: Pietro Lombardi (32) steigt bei der sogenannten "Rentner-Tour" ein. Gemeinsam mit weiteren bekannten Streamer-Kollegen wollen sie demnächst mit elektrischen Senioren-Scootern die norddeutsche Küste erkunden – Startpunkt und exakte Route bleiben noch geheim. Max verriet gegenüber Bild, dass jeder Teilnehmer einen individuell folierten Scooter erhält. Pietro bestätigte seinen Einstieg mit viel guter Laune per Instagram: "Freu mich, mein Bruder!", erklärte der Sänger grinsend in seiner Story.

Im Rahmen der "Rentner-Tour" werden Max und seine Mitstreiter an der frischen Seeluft nicht nur mit den besonderen Vehikeln unterwegs sein, sondern auch Aktionen wie Bingo im Altersheim planen – alles wird rund um die Uhr für ihre Online-Community gestreamt. Neben Pietro sind bereits Größen wie Zarbex, Trymacs (30), Elias Nerlich und MontanaBlack (37) angekündigt, wobei Letzterer laut Max "zu 95 Prozent" zugesagt hat. Der Clou: Nach der Tour werden die individuell gestalteten Scooter an ein Altenheim gespendet, womit das Event dort auch seinen Abschluss finden soll. Laut Max sei es ihm dabei wichtig, "ältere Menschen nicht ins Lächerliche zu ziehen", sondern gemeinsam mit seinen Freunden eine gute Zeit zu haben.

Für Max, der als einer der ältesten erfolgreichen Streamer Deutschlands gilt, steckt hinter der augenzwinkernden Aktion ein ehrlicher Gedanke: Er möchte zeigen, dass Lebensfreude keine Frage des Alters ist. Inspiriert von einer früheren Rollertour, mit der auch sein Social-Media-Erfolg begann, betont er immer wieder, wie dankbar er der Online-Welt für seinen Erfolg ist. Pietro, der normalerweise eher auf den Bühnen des Musikbusiness oder im Reality-TV zu sehen ist, dürfte bei diesem ungewöhnlichen Abenteuer für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Hinter den Kulissen ist Max dafür bekannt, mit viel Humor auf Berührungsängste zwischen Jung und Alt zu reagieren – und seine sympathische Art kommt bei den Kollegen ebenso gut an wie bei seinen Fans.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

Instagram / trymacs Trymacs mit Max Schradin und der Truppe bei ihrer Laufbandrad-Tour, April 2025

