So ähnlich sind sich Kim Gloss' Töchter als Babys gewesen

Kim Gloss (32) hat sich in ihrer Instagram-Story den Fragen ihrer Fans gestellt – besonders interessiert waren die Follower daran, wie sich ihre Tochter Rosa und ihre beiden großen Schwestern als Babys unterschieden haben. Die DSDS-Bekanntheit verrät in der Fragerunde: "Sie sind sich alle total ähnlich. Alle waren entspannt und schliefen von Anfang an durch die Nacht. Machen dafür aber tagsüber kein Auge zu", plaudert Kim lachend aus.

Neben den neugierigen Fragen zu den Charakterzügen der kleinen Rosa interessierten sich die Fans auch dafür, ob Kim und ihr Mann sich noch weiteren Familienzuwachs vorstellen können. Darauf reagiert die dreifache Mama jedoch eher zurückhaltend. "Das können wir noch nicht zu 100 Prozent sagen. Wir wollen erst mal sehen, wie das Leben mit zwei kleinen Kindern zu Hause ist", antwortet sie offen. Offenbar steht für das Paar aktuell im Vordergrund, sich voll und ganz auf den Alltag mit seinen beiden Töchtern zu konzentrieren und das Familienleben zu genießen.

Vor rund einem Monat teilten Kim und ihr Mann die Geburt ihrer kleinen Tochter Rosa mit ihren Followern. In ihrer Social-Media-Story zeigte Kim ein erstes Foto und verriet stolz den Namen des neuen Familienmitglieds. Sofort hagelte es zahlreiche Glückwünsche von Fans und prominenten Freunden. "Oh, wie toll, herzlich willkommen, Rosa. Alles Liebe euch", war in der Kommentarspalte ebenso zu lesen wie die Glückwünsche der Moderatorin Annika Lau (46) und der Promi-Expertin Frauke Ludowig (61).

Instagram / kim_glossofficial Realitystar Kim Gloss, Januar 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

