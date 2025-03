Name verraten: Kim Gloss ist zum dritten Mal Mama geworden

Kim Gloss (32) und ihr Partner Alexander Beliaikin haben süße Neuigkeiten für ihre Fans im Netz! Auf Instagram gibt die einstige DSDS-Kandidatin die Geburt ihres dritten Kindes bekannt. Am 20. März um 3:33 Uhr in der Nacht erblickte ihr Töchterchen das Licht der Welt. Neben einem Schwarz-Weiß-Foto des kleinen Erdenbürgers gibt die Influencerin sogar schon den Namen des Wonneproppens preis. Kims neugeborene Tochter hört auf den Namen Rosa.

Obwohl sie die Nachricht erst vor wenigen Minuten verkündete, sind ihre Fans aus dem Häuschen und füllen die Kommentarspalte mit Gratulationen zur Geburt. "Oh, wie toll, herzlich willkommen, Rosa. Alles Liebe euch", "Am Weltglückstag. Alles Gute für euch" und "Wie süß! Schöne Kennenlernzeit" lauten nur einige der freudigen Fan-Kommentare. Auch einige Promi-Damen mischen sich unter die Gratulanten. So schreibt Moderatorin Annika Lau (46): "Oh, herzlichen Glückwunsch", und auch Promi-Expertin Frauke Ludowig (61) freut sich öffentlich über das kleine Wunder.

Kurz vor der Geburt machte Kim eine turbulente Zeit durch. Mehrere Monate litt sie während der Schwangerschaft unter unsäglichen Schmerzen durch einen Nierenstein. Diese wurden sogar so schlimm, dass sie im vergangenen Monat zusammengebrochen war, sodass sie sich einer OP unterziehen musste. Wie sie später auf Instagram verkündete, verlief alles nach Plan: "Dem Baby geht es gut und mir geht es auch schon tausendmal besser."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss' Tochter Rosa

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Ehepaar

