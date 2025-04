The-Alarm-Frontmann Mike Peters ist mit 66 Jahren verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Mike Peters (✝66), der charismatische Frontmann der walisischen Rockband The Alarm, ist im Alter von 66 Jahren nach einem langen Kampf gegen Blutkrebs gestorben. Die traurige Neuigkeit wurde laut Daily Mail von einer Sprecherin der von Mike und seiner Frau Jules gegründeten Krebsstiftung bekannt gegeben. Der Musiker war zuletzt am Christie NHS Foundation Trust in Manchester behandelt worden. Neben seiner Ehefrau hinterlässt Mike zwei Söhne namens Dylan und Evan.

Bereits mit 36 Jahren erhielt Mike die Diagnose einer chronischen lymphatischen Leukämie. Trotz der Schwere seiner Erkrankung blieb der Künstler stets engagiert – auch musikalisch. Auf der Bühne stand Mike mit Größen wie Bob Dylan (83) und Bruce Springsteen (75), tourte als Support mit U2 und Status Quo und feierte in den 1980er-Jahren mit Songs wie "68 Guns" und "Strength" große Erfolge. Seine Karriere war aber auch mehr als einmal von Rückschlägen durch die Krankheit überschattet. Erst vor etwas mehr als einem Jahr musste der Sänger eine US-Tour absagen, nachdem überraschend eine schnelle Verschlechterung seiner Gesundheit festgestellt worden war. 2023 entwickelte sich bei ihm das seltene Richter-Syndrom, eine besonders aggressive Form des Lymphoms. Dank einer Spezialtherapie, deren Wirkung zunächst Hoffnung brachte, konnte Mike noch einige Auftritte in Großbritannien absolvieren – allerdings nur im kleinen Rahmen, ohne Band und Crew.

Der Musiker und Aktivist wurde für sein Engagement zu Lebzeiten mit der besonderen britischen Auszeichnung MBE für Verdienste um die Krebsbekämpfung geehrt. Die von ihm und seiner Frau ins Leben gerufene Stiftung Love Hope Strength setzt sich eindringlich für Stammzellspenden und Krebsprävention ein. Auch in schwierigen Zeiten blieb sein Humor erhalten: So schilderte er in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur PA, wie er beim Rasieren einen auffälligen Knoten in seinem Hals entdeckte – am selben Morgen, als er mit seinen Söhnen zum Finalspiel von Manchester United fahren wollte. Jules, seine Frau, überstand vor acht Jahren selbst eine Brustkrebserkrankung.

Getty Images US-Gruppe The Alarm im März 2013

Getty Images Mike Peters im April 2017

