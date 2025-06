Das sind die Teilnehmer für "7 vs. Wild" Staffel 5

Die Teilnehmer der fünften Staffel von 7 vs. Wild stehen fest! Im Herbst 2025 stellen sich sieben mutige Kandidaten der ultimativen Herausforderung im Amazonas-Regenwald – unter extremen Bedingungen und fernab jeglicher Zivilisation. Laut ingame mit dabei: Survival-Experte Joe Vogel, Streamerin Fibi Evelyn Pfeifer (19), "Alone"-Gewinner David Leichtle und TV-Moderatorin Janine Michaelsen. Für sportliche Power sorgt Leichtathletik-Ass Imke Salander, ergänzt durch YouTuber Lucas Michels alias AviveHD und TikToker Kris Grippo. Damit wird Fritz Meinecke (36), der Erfinder und bisherige Fixpunkt der Serie, nicht an der Staffel teilnehmen.

Das Setting der neuen Staffel ist nichts für schwache Nerven: Der Amazonas-Regenwald, dessen genauer Drehort bisher nicht bekannt ist, stellt mit dichter Vegetation, gefährlicher Tierwelt und tropischen Krankheiten extreme Anforderungen an die Teilnehmer. Sie müssen sich in einer Umgebung behaupten, die viele bislang nur aus Survival-Dokumentationen kennen. Ab dem 7. Oktober 2025 starten die neuen Folgen exklusiv auf Amazon Prime Video, bevor sie zwei Wochen später kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "7 vs. Wild" erscheinen.

Die Dreharbeiten sind offenbar bereits in vollem Gange. Bekannte Gesichter wie Joe Vogel oder David Leichtle wurden bereits am Flughafen Schiphol in Outdoor-Ausrüstung gesichtet. Während einige Fans dem Staffelstart gespannt entgegenfiebern, gibt es auch kritische Stimmen. Für viele markiert der Ausstieg von Fritz Meinecke einen entscheidenden Wendepunkt. Unter dem offiziellen Post auf Instagram sammelten sich schnell zahlreiche Reaktionen: Streamer MontanaBlack (37) kommentierte augenzwinkernd: "Nur da, um Kommentare zu lesen", während Flying Uwe (38) schrieb: "Da bin ich mal gespannt." Es bleibt abzuwarten, wie sich die sieben Teilnehmer letztendlich im Amazonas schlagen werden.

Anzeige Anzeige

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

Anzeige