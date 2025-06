Abzocke: Sebastian Ströbel reagiert auf Fake-Profile im Netz

Sebastian Ströbel (48), bekannt aus der ZDF-Serie "Die Bergretter", wandte sich mit besorgniserregenden Worten an seine Fans. Der 48-jährige Schauspieler warnte über Instagram vor betrügerischen Fake-Profilen, die in seinem Namen auf sozialen Medien unterwegs sind. "Ich schreibe niemanden von mir aus an, möchte von niemandem Geld oder sonst was!", stellte er deutlich klar und verwies darauf, dass nur sein verifiziertes Profil echt sei. Diese Nachricht sorgte in den Kommentaren für Aufsehen – viele Fans teilten mit, selbst auf dubiose Anfragen gestoßen zu sein, und zeigten sich erleichtert über die aufklärenden Worte ihres Idols.

Seit über einem Jahrzehnt ist Sebastian Ströbel der Star der beliebten Serie "Die Bergretter". Doch wie kürzlich bekannt wurde, wird er künftig für einige Projekte zu seinem früheren Sender RTL zurückkehren. Dort arbeitet der Schauspieler an einer neuen Krimireihe, wie Inga Leschek, Chief Content Officer des Senders, mitteilte. Details zu diesem neuen Projekt bleiben bislang ein gut gehütetes Geheimnis, doch es steht fest, dass RTL auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Publikumsliebling setzt, der bereits in der Vergangenheit Erfolge mit dem Sender gefeiert hat.

Privat gibt sich der TV-Star zurückhaltender, doch auf Social Media gibt er seinen Fans hin und wieder Einblicke in seine Gedankenwelt. Mit seiner Rolle als Markus Kofler in "Die Bergretter" avancierte Sebastian Ströbel zum Publikumsliebling, dessen Authentizität Fans besonders schätzen. Seine eindringlichen Warnungen vor Fake-Accounts zeugen von einer engen Verbindung zu seinen Anhängern, denen er immer wieder lautstark seine Wertschätzung bekundet. Die klaren Worte gegen die Betrugsmaschen zeigen, wie wichtig es ihm ist, dass seine Anhänger geschützt und nicht Opfer solcher Machenschaften werden.

Getty Images Sebastian Ströbel bei der Jubiläumsfeier zum 75. von ndF in München

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel, Schauspieler