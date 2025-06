Nach Überfall: Carmen Geiss rechtfertigt ihr "Weitermachen"

Carmen Geiss (60) und ihr Ehemann Robert (61) wurden vor knapp einer Woche Opfer eines schweren Überfalls in ihrer Villa in St. Tropez. Während des schockierenden Vorfalls erlitt Carmen erhebliche Verletzungen. Trotz allem hat die Millionärin nun Stellung zu ihrem Umgang mit den traumatischen Erlebnissen bezogen. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans, weshalb sie ihr Leben und ihre Arbeit jetzt normal fortsetzt. In ihrem Posting schrieb sie: "Die Welt ist kein Ponyhof. Es gibt nicht nur schöne Seiten im Leben, sondern auch schreckliche – und jeder Mensch verarbeitet sie anders." Insbesondere betonte sie, dass sie als Unternehmerin Verantwortung gegenüber ihren Angestellten habe.

Die mutige Haltung der TV-Bekanntheit hat nicht nur Zuspruch, sondern auch Kritik ausgelöst. Einige Nutzer stellten infrage, wie Carmen so schnell wieder ihrem Business nachgehen könne. Sie beweist jedoch Stärke und erhält von vielen Fans positive Kommentare wie: "Ihr macht es richtig, das Leben geht weiter, egal ob es gute oder schlechte Zeiten gibt." Carmen ließ sich auf Diskussionen nicht ein, vielmehr bedankte sie sich bei denen, die ihre Entscheidung unterstützten. Neben den familiären Unternehmungen promotet sie inzwischen auch weiterhin die Modekollektion ihres Mannes.

Bereits vor einigen Tagen zeigte sich Carmen kämpferisch und suchte Trost in anderen Aktivitäten. Unter anderem erlebte sie beim Online-Shopping einen kleinen Moment des Abschaltens, als sie sich einige neue Accessoires leistete. Robert und Carmen, die sich durch ihre Realityshow Die Geissens einen Namen gemacht haben, geben offen Einblicke in ihr privates Leben und zeigen auch in diesen schwierigen Zeiten Solidarität und Zusammenhalt. Carmen macht deutlich, dass sie sich nicht unterkriegen lässt und fest entschlossen ist, nach vorne zu blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Juni 2025