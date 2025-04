Gegen Depressionen: Simone Holtznagel trank ihre Plazenta

Simone Holtznagel (31) trank nach der Geburt ihrer Tochter ihre Plazenta in einem Smoothie. Das ist so weit nichts Ungewöhnliches, immerhin nehmen viele frisch gebackene Mütter ihre Plazenta zu sich. Doch das Model hatte einen wichtigen Grund, warum sie sich dafür entschied. Im Podcast "The Diary of a Birth" erzählt Simone, dass sie mit dem Verzehr postnatale Depressionen vorbeugen wollte. "Ich habe das getan, weil ich mir Sorgen über postnatale Depressionen gemacht habe, denn ich hatte schon vor Jahren mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen", erklärt sie. Ihre Sorge bezog sich vor allem auf das Leben mit Baby zu Hause.

Ihre Beziehung zum Vater ihres Kindes, Jono Castano (34), sei damals schon ins Wanken geraten. Simone sei sich nicht sicher gewesen, wie sehr der Nachwuchs im Haus ihre Beziehung vielleicht weiter belasten könnte. "Ich war wirklich besorgt wegen meines Lebens zu Hause, was die Beziehung angeht. Das war für uns beide neu, und ich habe mir Sorgen gemacht, wie viel Unterstützung ich von meinem Partner bekommen würde", meint sie. Zwar ist die Theorie, dass die Plazenta aufgrund gewisser Hormone und Nährstoffe bei der Erholung von der Geburt hilft, nicht zu 100 Prozent bewiesen – aber Simone habe sich gedacht, dass es nicht schaden könne, es auszuprobieren.

Tatsächlich beendeten Simone und Jono ihre Beziehung im Sommer 2024 nach rund zwei Jahren Beziehung, nur kurz nach der Geburt der kleinen Gia. Warum die beiden sich genau trennten, ist nicht ganz klar, aber einen Rosenkrieg scheint es nicht zu geben. Viel eher bauten sie wohl für ihr Kind ein wohlwollendes Verhältnis auf. Im vergangenen März zeigten Simone und Jono sich auf Instagram sogar gemeinsam, als Gia ihren ersten Geburtstag feierte. Versammelt um einen Kuchen mit einer Kerze darauf, bot das Ex-Paar einen sehr harmonischen Anblick.

Getty Images Jono Castano und Simone Holtznagel im Januar 2023

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia, März 2025

