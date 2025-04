Simone Holtznagel trauert um ihre 100-jährige Großmutter

Simone Holtznagel (31) macht eine schwere Zeit durch. Die "Australia's Next Top Model"-Bekanntheit verlor am Donnerstag ihre geliebte Großmutter. Auf Instagram teilte sie nun Fotos, die ihre enge Beziehung mit der verstorbenen Veronica Mary Muller dokumentieren. "100 schöne Jahre. Unsere Matriarchin, unser Fels, unser Herz. Nach 100 bemerkenswerten Jahren hat uns meine wunderbare Großmutter verlassen", schrieb das Model zu den Bildern und ergänzte: "Du warst pure Liebe, Stärke und Anmut – mein Herz wird immer an deinem Herzen hängen, unser aller Herzen werden es. [...] Ich vermisse dich jetzt schon so sehr, Oma."

Mehrere der Bilder zeigen, wie Simone ihre Tochter Gia zu Besuchen bei ihrer Großmutter mitnahm. Schon im September teilte die Blondine einige dieser Schnappschüsse im Netz und stellte damals fest: "Mein fünfeinhalb Monate altes Baby mit meiner 1197 Monate alten Oma. Warum weine ich?" Ihrem Wonneproppen scheint die Zeit mit seiner Urgroßmutter eine Menge Freude bereitet zu haben: Auf den Bildern hat ihr Nachwuchs ein breites Grinsen im Gesicht.

Neben dem Verlust von Veronica gibt es zurzeit noch ein weiteres belastendes Thema in Simones Leben. Im Sommer 2024 gab das Playmate bekannt, dass seine Beziehung mit dem Personaltrainer Jono Castano (34) in die Brüche gegangen sei. Kurz darauf stellte sie klar, dass sie ihr gemeinsames Kind weitestgehend allein erziehe. Inzwischen scheint der Kindsvater allerdings wieder mehr in Gias Leben involviert zu sein. An ihrem ersten Geburtstag zeigte sich die Familie gemeinsam im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel, Model, mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia, März 2025