Simone Holtznagel kehrt nach Geburt ins Modelbusiness zurück

Simone Holtznagel (31) meldet sich glamourös zurück! Das Model teilte kürzlich auf Instagram ein Foto von sich, das offenbar hinter den Kulissen eines neuen Fotoshootings entstanden ist. In einem halbtransparenten weißen Kleid präsentierte die 31-Jährige ihre beeindruckende Figur, während sie mit sanften Beachwaves im Haar und einem geschmackvollen Make-up in warmen Peach-Tönen glänzte. "The b**ch is back", schrieb Simone selbstbewusst zu dem Bild. Das Comeback in der Modewelt kommt etwa ein Jahr, nachdem sie ihre Tochter Gia am Ostersonntag letzten Jahres zur Welt gebracht hat. Gia ist das erste Kind von Simone und ihrem Ex-Partner, dem Promi-Personal-Trainer Jono Castano (34).

Die beiden trennten sich nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2023, scheinen jedoch in Sachen Co-Parenting an einem Strang zu ziehen. Erst kürzlich teilten Simone und Jono harmonische Clips eines gemeinsamen Workouts in Jonos Fitnessstudio, bei dem auch Gia dabei war – sicher getragen in einer Babytrage. Während Simone auf einem Gymnastikball ihre Balance trainierte, kümmerte sich Jono liebevoll um ihre Tochter und scherzte: "Gias erste Klientin." Trotz der Trennung bezeichnet Simone das Co-Parenting als funktionierend, hebt aber klar hervor, dass sie die Hauptverantwortung für Gia trägt.

Simone, die in Deutschland auch durch ihre Teilnahme an "Australia's Next Topmodel" bekannt wurde, stellte außerdem klar, dass sie mit ihrer Entscheidung, als alleinerziehende Mutter ihren Weg zu gehen, im Reinen ist. Die Beziehung zu Jono, die 2022 begann, schloss an dessen Scheidung von seiner Jugendliebe Amy an. Doch wie Simone betonte, könne man Menschen nicht ändern – eine Lektion, die sie aus ihrer Trennung gezogen hat. Ihr Fokus liegt nun auf Gia. "Das Wichtigste ist, dass Gia glücklich und gesund ist – und ich auch", erklärte die Australierin und bleibt dabei optimistisch: Sie habe keine Zweifel daran, dass sie es als Mama alleine schaffen kann.

Instagram / jonocastanoacero Jono Castano, Simone Holtznagel und Töchterchen Gia im Januar 2025

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Gia, Dezember 2024

