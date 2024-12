Simone Holtznagel teilt süßen Schnappschuss mit Tochter Gia

Im Sommer haben Simone Holtznagel (31) und ihr damaliger Partner Jono Castano (33) ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem erzieht das Model ihre gemeinsame Tochter Gia zum Großteil alleine. Das ist sicherlich keine einfache Zeit für die Australierin, doch Simone lässt es sich nicht anmerken. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich regelmäßig ganz vernarrt in ihren Spross und überglücklich als Single-Mama. Auch jetzt teilt sie einen süßen Schnappschuss von sich und der neun Monate alten Gia: Dabei hält die Fashionista ihre Tochter mit einem Arm auf ihrer Hüfte gestützt, während sie in dem Spiegel eines Aufzugs posieren. Die beiden grinsen von einem Ohr zum anderen und scheinen sorgenlos glücklich.

In letzter Zeit zeigt sich Simone immer wieder äußerst abgeklärt, was ihre Trennung von Ex Jono angeht. Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein vielsagendes Zitat aus einem Kartenset auf ihrem Social-Media-Account. "Die beste Rache ist keine Rache. Mach weiter und sei glücklich", ließ sie ihre Follower wissen. Und obwohl es scheint, als hätte sie komplett mit dem Fitnesstrainer abgeschlossen, stehen die beiden trotzdem noch in Kontakt. Immerhin darf Jono seine Tochter weiterhin sehen. Zuletzt unternahmen sie zu dritt einen kleinen Spaziergang, wie Daily Mail berichtete.

Simone und Jono trennten sich nur wenige Wochen nach Gias Geburt am Ostersonntag. Allerdings äußerte sich das Model erst einige Monate nach dem Liebes-Aus darüber. Gegenüber Stellar Magazine meinte sie: "Man kann Menschen nicht ändern. Ich wollte auch ein Vorbild für meine Tochter sein. [...] Ich würde es hassen, wenn sie in meiner Situation wäre." Allerdings verriet sie nicht, was genau zwischen den beiden Ex-Partnern vorgefallen ist, das die Trennung herbeiführte.

Getty Images Jono Castano und Simone Holtznagel im Januar 2023

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter, 2024

