Simone Holtznagel trotzt Meta: Sie postet Still-Foto erneut

Simone Holtznagel (31), bekannt aus "Australia's Next Top Model", sorgt derzeit für Aufsehen, nachdem sie ein intimes und zugleich kraftvolles Bild auf Instagram geteilt hat. Auf dem Foto ist das Model zu sehen, wie sie während einer Fotosession ihre wenige Monate alte Tochter Gia stillt. Simone, die scheinbar mitten im Styling für das Shooting war, beschriftete das Bild mit den Worten "Back in business for 2025". Ihre Fans zeigten sich begeistert und feierten sie als "Wonder Woman". Doch das Foto stieß nicht nur auf Zustimmung – es war auch Teil einer Kampagne, die Meta nach einem umstrittenen Richtlinienverstoß zunächst von Instagram entfernte.

Die Aufnahme ist Teil der neuen Kampagne "Sorry To Offend You" der australischen Unterwäschemarke "Nala", die das Tabu um das öffentliche Stillen aufbrechen will. Nachdem das Bild aufgrund angeblicher "Nacktheit oder sexuellen Inhalts" durch ein automatisiertes System von Meta entfernt wurde, setzte die Marke ein starkes Statement. Sie reposteten das Bild zusammen mit Metas Begründung und erhielten massiven Zuspruch von Unterstützern. "Nala" legte erfolgreich Widerspruch ein, woraufhin die Bilder wieder freigeschaltet wurden. "Es gibt nichts Unangebrachtes daran, den Körper einer Frau zu zeigen, besonders wenn sie ihr Baby stillt", ließ ein Sprecher der Marke verlauten.

Simone, die ihre Tochter Gia mit ihrem Ex-Partner Jono Castano (33) am Ostersonntag des vergangenen Jahres begrüßte, lebt inzwischen als alleinerziehende Mutter. In einem emotionalen Interview mit Daily Mail sprach sie darüber, wie die Geburt ihrer Tochter ihre Perspektive veränderte und sie aus ihrer Beziehung ausbrechen ließ. "Ich wollte ein Beispiel für meine Tochter setzen", erklärte sie. Trotz der Herausforderungen ist Simone glücklich und fühlt sich sicher in ihrer Entscheidung. "Der wichtigste Faktor ist, dass Gia glücklich und gesund ist – und ich auch", sagte sie überzeugt. Das Selfie zeigt nicht nur Mut, sondern auch ihre Hingabe an das Muttersein.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia

Anzeige Anzeige