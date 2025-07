So denkt Julius Tkatschenko über den Flirt mit Emma Fernlund

Julius Tkatschenko hat sich jetzt öffentlich zu dem Flirt mit Emma Fernlund (24) geäußert. Beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin verriet der Reality-TV-Star gegenüber Promiflash, dass er glaubt, Emma hätte sich möglicherweise etwas Ernstes mit ihm vorstellen können. Doch für Julius sei das aktuell nicht infrage gekommen: "Ich bin einfach zu wild. Ich bin jetzt so in meiner Prime. Es fällt mir schwer, mich wirklich einer Frau zu öffnen." Emma habe dies bemerkt und daher kam es letztlich zu einem gemeinsamen Schlussstrich. Trotzdem seien sie im Guten auseinandergegangen.

Julius betonte, dass er Emma nach wie vor sehr schätzt. Besonders hob er hervor, wie viel sie für ihn getan habe. So sei sie beispielsweise extra mit dem Auto von Hamburg bis nach München gefahren, allein um ihn zu sehen. Er zeigte sich von ihrer Hilfsbereitschaft und ihrem Charakter beeindruckt: "Sie hat ein gutes Herz. Da steckt viel mehr dahinter als nur die verrückte Sommerhausbraut." Für die Zukunft wünscht Julius Emma nur das Beste und lobt sie als "super Frau". Humorvoll fügte er an, dass Emma im Fernsehen oft anders wirke, als sie tatsächlich sei.

Emma selbst hatte in der Vergangenheit bereits zugegeben, dass der Flirt mit Julius zwar eine schöne Abwechslung war, aber keine langfristige Perspektive bot. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin beschrieb die gemeinsame Phase als unbeschwert und nett. Doch für beide war schnell klar, dass sie nicht dieselben Vorstellungen von einer Beziehung haben. "Ich habe gemerkt, Julius ist für mich kein Mann, der für etwas Langfristiges infrage kommt", stellte sie im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast klar.

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko, April 2025

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko im Juni 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

