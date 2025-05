LGBTQ-Ikone Jill Sobule stirbt mit 66 Jahren bei Hausbrand

Jill Sobule, bekannt durch die Hits "I Kissed a Girl" und "Supermodel", ist im Alter von 66 Jahren bei einem verheerenden Hausbrand ums Leben gekommen. Das tragische Unglück ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Woodbury, Minnesota. Um etwa 5:30 Uhr wurden Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Wohnhaus alarmiert, fanden das Gebäude jedoch bereits in Vollbrand vor. Die genaue Ursache des Feuers bleibt weiterhin unklar und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Dies berichtet nun unter anderem das Portal Deadline.

Jills Manager John Porter bestätigt den Tod der Musikerin inzwischen ebenfalls in einem Statement gegenüber Rolling Stone. Er erinnert sich mit bewegenden Worten an sie: "Jill Sobule war eine Naturgewalt und Verfechterin der Menschenrechte, deren Musik fest zu unserer Kultur gehört. Ich hatte so viel Freude, mit ihr zu arbeiten. Heute habe ich nicht nur eine Klientin, sondern auch eine Freundin verloren." Der Brand ereignete sich nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Cast-Albums ihres Off-Broadway-Musicals "F*ck7thGrade", das am 6. Juni erscheinen soll – zum 30-jährigen Jubiläum ihres selbst betitelten Erfolgsalbums.

Jill prägte mit ihrem besonderen Sound und ihrem Engagement als LGBTQ-Künstlerin die Popkultur nachhaltig. Ihren Durchbruch feierte sie 1995 mit ihrem zweiten Album, auf dem der Song "I Kissed a Girl" vertreten war – ein Lied, das als erstes offen homosexuelles Thema in die Top 20 der Billboard-Charts einzog. Mit "Supermodel", das durch den Kultfilm "Clueless" auch ein junges Publikum erreichte, konnte sie ebenfalls große Erfolge feiern. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie zahlreiche Alben wie "Things Here Are Different", "Happy Town", "Pink Pearl", "Underdog Victorious" oder "Nostalgia Kills" und arbeitete dabei mit renommierten Künstlern, etwa Todd Rundgren, zusammen. Darüber hinaus schrieb die US-Amerikanerin Songs für die TV-Welt und trat beispielsweise in der Serie "Unfabulous" in Erscheinung.

Getty Images Jill Sobule im Januar 2025

Getty Images Jill Sobule im Juni 2010

