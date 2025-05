Megapark vs. Bierkönig: Das verdienen die Ballermann-Stars

Jahrelang gab es einen "Nichtangriffspakt" zwischen den Party-Giganten "Megapark" und "Bierkönig" – damit ist seit dieser Saison aber Schluss, und das hat einen echten Künstler-Transfermarkt ausgelöst. Mia Julia (38) hat für einen echten Paukenschlag auf Mallorca gesorgt: Die Sängerin wechselte nach zwölf Jahren im "Bierkönig" in den legendären "Megapark" und sorgt dort seit Beginn der Opening-Saison für ausgelassene Stimmung, berichtete Bild. Auch Oli P. (46) und Anna-Maria Zimmermann (36) entschieden sich für den Branchenprimus. Der Kampf um die größten Stars der Playa hat begonnen – ganz ohne Ablösesummen, aber mit viel Aufmerksamkeit.

Bisher gab es eine stillschweigende Absprache, nach der Stars wie Mia Julia oder Mickie Krause (54) nicht einfach die Seiten wechseln durften – jetzt herrscht freier Transfermarkt wie im Fußball. Auch wenn man es bei der Mega-Stimmung kaum glauben mag: Die Gagen am Ballermann liegen meist deutlich unter denen deutscher Festival-Gigs. Spitzenverdiener wie Mickie Krause kassieren rund 12.000 Euro pro Auftritt, Mia Julia etwa 11.000 Euro. Isi Glück (9.000 €), Oli P. (6.000 €) und Anna-Maria Zimmermann (4.000 €) reihen sich dahinter ein. Alle Künstler sind seit diesem Jahr Team "Megapark". Im "Bierkönig" ist Ikke Hüftgold (48) mit rund 10.000 Euro der Topverdiener, gefolgt von Julian Sommer (6.000 €) und Frenzy (4.000 €). Newcomer wie Paulina Wagner (28) starten mit rund 600 Euro Aufwandsentschädigung – auch das gehört zur harten Realität am Ballermann.

Der "Megapark" gilt an der Playa als FC Bayern München – größer, moderner, besser ausgestattet. Zum 25-jährigen Jubiläum wurde das Event-Areal noch einmal aufgerüstet und zieht die großen Stars wie Mia Julia, Mickie Krause und Isi Glück an. Der "Bierkönig" hingegen hat als Dauer-Konkurrent in der legendären Schinkenstraße kürzlich mit neuer Technik aufgerüstet und setzt auf charismatische Performer wie Ikke Hüftgold und Julian Sommer. Beide Locations kämpfen mit harten Bandagen um das Partyvolk – und um die Gunst der Stars. Der Saisonauftakt war gigantisch, sodass der "Megapark" bereits am Nachmittag Einlassstopp hatte. Egal, wo die Künstler auftreten, Ballermann und seine Acts sind für viele Fans ein Lebensgefühl.

Getty Images Ballermann-Star Mia Julia

Getty Images Mickie Krause, Partysänger

