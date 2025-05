Podcast-Eklat: Oliver Pocher kritisiert geldgierige Frauen

Oliver Pocher (47) sorgte in der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) erneut für Wirbel. Der Comedian diskutierte mit der fünffachen Mutter das Thema Geldgier im Showbiz und polterte unter anderem gegen Promi-Damen wie Lilly Becker (48). Laut Oliver komme man bei bestimmten Frauen angeblich nur an, wenn man ihnen finanziell einiges biete. Anlass für die Diskussion war das jüngste Gerichtsurteil gegen Lilly Becker, die laut Oliver ihrem Ex-Partner rund 218.000 Euro zurückzahlen muss und daraufhin erklärte, sie habe das Geld für Geschenke gehalten. Oliver stellte klar: "Eine Lilly ist einfach teuer. Das hat sie selbst von sich gesagt."

Im weiteren Verlauf des Podcasts wurde deutlich, dass die Ansichten von Sandy und Olli bei diesem Thema weit auseinandergehen. Während Sandy energisch betonte, sie habe nie erwartet, dass ein Mann für sie bezahlt, und sei immer für ihren eigenen Lebensstandard selbst aufgekommen, blieb Oliver bei seinem Standpunkt. Er ist überzeugt, dass Männer "auf seinem Level" bestimmte Frauen nur dann kennenlernen oder halten können, wenn sie bereit sind, viel zu investieren. "Jemand, der bei einer Lilly sagt, wir fahren jetzt nur nach Norderney oder nach Borkum, der kommt gar nicht in die Nähe einer Beziehung", argumentierte er und meinte weiter: "Ich kenne die Charakterzüge dieser Frauen sehr gut. Ich sage immer, der Weg in die Business-Klasse im Flugzeug ist ganz schnell, der Weg von der Business-Klasse in die Economy ist ganz schwer." Sandy schlug daraufhin vor, sich auf andere Frauentypen einzulassen, doch Oliver winkte ab: Eine Frau an seiner Seite würde automatisch im Luxus schwelgen.

Hinter den launigen Wortgefechten im Podcast zeigt sich auch, wie unterschiedlich die beiden Ex-Partner ihr Leben und Beziehungen sehen. Während Oliver mit seinem prominenten Umfeld immer wieder Kontakt zu schillernden Persönlichkeiten hat, betont Sandy gern, dass ihre Kinder und ihre Selbstständigkeit für sie Priorität haben. Die Unternehmerin lebt mit ihren fünf Kindern überwiegend in den USA und versucht, trotz ihrer Vergangenheit mit Oliver ein gutes Verhältnis zum Comedian zu pflegen. Gemeinsam beweisen sie regelmäßig Humor und Streitkultur, denn auch nach der Trennung bleiben sie durch Podcast und Familie eng verbunden – auch wenn es mal ordentlich kracht.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

Anzeige Anzeige