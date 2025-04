Oliver Pocher meckert über Rechnung vom Kinderarzt in Miami

Mitten im Miami-Urlaub hat Oliver Pocher (47) für Schlagzeilen gesorgt. Der Comedian war mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) und den gemeinsamen Kindern in der US-amerikanischen Metropole. Doch statt Sonnenschein und Entspannung scheint besonders ein Vorfall für Unmut gesorgt zu haben. Während eines Arztbesuchs der Kinder kam es zu einem geräuschvollen Zwischenfall. Oliver echauffierte sich in seinem Podcast "Die Pochers – frisch recycelt" über die hohe Rechnung von 821 Euro, die für drei Routineuntersuchungen fällig wurde, und machte seinem Ärger in der Praxis lautstark Luft.

Sandy äußerte sich ebenfalls im gemeinsamen Podcast zu der Situation. Sie erklärte, dass die Kinderärztin aus ihrer Zeit in Miami bestens mit den Gesundheitsakten der Familie vertraut sei, weshalb der Arztbesuch sinnvoll war. Doch Oliver konnte den Betrag für die routinemäßige Untersuchung nicht nachvollziehen und stellte sogar die Notwendigkeit solcher Vorsorgeuntersuchungen infrage. Laut Tochter Nayla soll er sich so laut und aufgebracht geäußert haben, dass es in dem vollen Wartezimmer für alle Anwesenden unangenehm wurde. Zu allem Überfluss flatterte auch noch eine weitere Rechnung für Sandy selbst in Höhe von 821 Euro ein, was die Gesamtkosten auf über 1.600 Euro trieb. "Da kann ich einen Leibarzt einstellen, für 'nen ganzen Monat oder so", wetterte Oliver weiter.

Für Oliver ist der Umgang mit amerikanischen Preisen offenbar ein Dauerthema. Von den hohen Arztkosten bis zu Parkgebühren – der Comedian findet, in Miami sei alles schlichtweg zu teuer. Bereits während ihrer Ehe mit Sandy pendelten beide häufig zwischen Deutschland und den USA, da die Influencerin mit den gemeinsamen Kindern mehrere Jahre in Florida lebte. Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten arbeiteten sie nach ihrer Trennung intensiv an einem harmonischen Verhältnis zueinander und leben sogar zusammen. Dass diese Dynamik bei finanziellen Diskussionen nicht immer stressfrei bleibt, zeigte die gemeinsame Zeit in Miami jedoch deutlich.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

