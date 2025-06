Werbung mit Baby: Oliver Pocher wettert wieder gegen Romina

Wie Romina Palm (26) und Christian Wolf (29) Social Media seit der Geburt ihres Kindes handhaben, ist Oliver Pocher (47) eindeutig ein Dorn im Auge. Der Komiker hat zu fast jeder Story des Influencer-Paares etwas zu sagen. Als Romina in einer ihrer Instagram-Storys mit Proteinpulver hantiert, um sich einen Shake und gleichzeitig Werbung für die Marke zu machen, während sie ihr Baby festhält, lässt Ollis Reaktion nicht lange auf sich warten. Er repostet die Story und meint: "Demnächst auch mal eine Bierflasche in der Augenhöhle des Kindes öffnen... Oder mal ein paar Augenblicke ohne Handy und Werbung! Ihr seid doch reich!" Die frisch gebackene Mama ließ die Sticheleien des Entertainers aber bisher unkommentiert.

Für Romina gibt es aktuell wohl Wichtigeres zu tun, als sich im Netz zu zanken. Warum sie nicht weiter auf Olivers Kritik eingeht, erklärt sie ihren Fans in einem Q&A. Ein User fragt sie dort, wie sie in der Auseinandersetzung mit dem 47-Jährigen so ruhig bleiben könne. "Ich möchte dem negativen Gerede gar keinen Raum in meinem Kopf lassen. Ich hasse Streiten und bin immer für Frieden und Harmonie. In jeder Situation. Auch einem Oliver P. wünsche ich alles Gute. [...] Ich bin mit mir im Reinen und kann demnach guten Gewissens die Meinung von fremden Leuten, die weder mich noch meine Situation wirklich kennen, ignorieren", meint die Influencerin sachlich.

Oliver schien in den vergangenen Wochen auch eher an Christian einen Narren gefressen zu haben als an Romina. So gut wie alles, was der Fitness-Fan im Netz von seinem Baby postete, wurde von Olli zerrissen. Sei es die Tatsache, dass unmittelbar nach der Geburt neben Babybildern Werbung folgte, oder die Art und Weise, wie Christian seine Tochter im Arm hielt. Der zweifache Papa bleibt dabei aber gelassen. "Der hasst uns nicht. Ihm geht es nur um die Aufmerksamkeit. Er braucht Promo, weil er bald auf Tour geht und seine letzten Shows alle völlige Flops waren", ist er in einem Post überzeugt.

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

