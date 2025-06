"Realitätscheck": Kim Virginia macht Olli Pocher eine Ansage

Zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) ist alles aus und vorbei. Die beiden Realitystars kommunizieren aktuell aber nur über Social Media – was für Oliver Pocher (47) gefundenes Fressen ist. Er kommentierte eine Story, in der Nikola sein Leid klagte. Der einstigen Bachelor-Kandidatin geht dies allerdings gehörig gegen den Strich, weshalb sie auf Instagram nun gegen den Comedian austeilt. "Da jetzt wirklich auch der letzte Furz aus jedem Darm in der öffentlichen Welt über uns entkrochen ist... Kleiner Realitätscheck, Olli: Bevor du das nächste Mal gegen meinen Ex schießt, erinnere dich bitte daran, auf wessen Schoß man sich zusammengerollt ausgeheult hat, weil die 'böse Frauenwelt' angeblich so übel mitspielt", wettert Kim und ergänzt: "Therapie schmeckt. Koste mal ein Stück. Liebe Grüße, mein laufendes Fossil."

Olli stichelte erst gestern gegen den Temptation Island-Star. Nikola hatte auf seinem Social-Media-Account geschildert, wie schlecht es ihm ohne Kim geht – und der Entertainer zögerte nicht, sich einen Spaß aus der Situation des einstigen Paares zu machen. "Mir geht es wirklich gerade gar nicht gut, diese ganze Situation nimmt mich einfach komplett mit. [...] Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt", erklärte der 29-Jährige sichtlich aufgelöst, woraufhin Olli die Story repostete und gewohnt spitz betonte: "Endlich mal wieder Drama in der Fake-Insta-Welt."

Das Drama zwischen der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin und dem Vater ihres ungeborenen Babys zieht sich seit wenigen Wochen durchs Netz. Anfang des Monats berichtete Kim, einen schlimmen Vorfall erlebt zu haben, bei dem sie von Nikola im Stich gelassen wurde und verkündete gleichzeitig, ihre Verlobung aufgelöst zu haben. Genaue Einzelheiten, was zwischen ihnen vorgefallen war, erzählten die beiden nicht – ebenso wenig, ob sie endgültig getrennte Wege gehen oder nur ihren Plan zu heiraten verworfen haben. Vor wenigen Stunden gab es dann aber Gewissheit: Der einstige Promis unter Palmen-Kandidat offenbarte auf Nachfrage eines Followers, ob sie trotz ihres Zoffs im selben Management bleiben: "Ja, natürlich. Nur weil ich von Kim getrennt bin, heißt das nicht, dass ich mich von meinem Management getrennt habe."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

