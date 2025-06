"Fake-Insta-Welt": Olli Pocher schießt gegen Nikola und Kim

Ein Wiedersehen mit Zündstoff: Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) trafen kürzlich zum ersten Mal seit ihrer aufsehenerregenden Trennung wieder aufeinander. In den sozialen Medien ließen sich die beiden Reality-TV-Stars nicht lumpen und teilten eifrig über ihre Accounts Eindrücke dieses Treffens. Nikola postete dazu in seiner Story und sorgte damit nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei Oliver Pocher (47) für Interesse. Der Comedian kommentierte die Situation gewohnt spitz und teilte Nikolas Beitrag mit den Worten: "Endlich mal wieder Drama in der Fake-Insta-Welt".

Die Reaktion von Olli dürfte nicht überraschend kommen, denn der Moderator und Entertainer nimmt immer wieder die Influencer- und Reality-TV-Szene aufs Korn. Nikolas und Kims mediales Auseinanderdriften bietet dafür eine neue Angriffsfläche. Schon während ihrer Beziehung hatten die beiden via Social Media immer wieder Schlagzeilen gemacht. Seit der Trennung ist es jedoch vor allem die Frage, wie viel von den Dramen tatsächlich echt ist. Dass Olli das Geschehen in der "Insta-Welt" als inszeniertes Schauspiel ansieht, lässt seine Reaktion vermuten.

Olli ist bekannt dafür, mit seiner unverblümten Art kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dabei polarisiert er nicht selten, was ihm ebenso viele Kritiker wie Fans beschert hat. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Familienvater öffentlich gegen das einstige Paar austeilt. Als Nikola sich vor wenigen Tagen mit den Worten "Ich schäme mich für das, was ich getan habe" bei seinen Fans auf Instagram meldete, kommentierte der Komiker wenig später auf seinem Account. "Es geht höchstwahrscheinlich um seine Tattoos. Und da ist Einsicht der richtige Weg zum Erfolg", witzelte er.

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

