Olli Pocher wäre bereit für ein Gespräch mit Christian Wolf

Seit mehreren Wochen liefern sich Comedian Oliver Pocher (47) und Unternehmer Christian Wolf (29) einen erbitterten Schlagabtausch auf Instagram. Die beiden provozieren sich regelmäßig mit Kommentaren und Videos und sorgen damit bei ihren Followern für Gesprächsstoff. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" sprach Oliver das Thema erneut an und verriet, dass er Christian ein persönliches Gespräch angeboten habe. "Er kann ja gerne auch mal alles erzählen, was er so hat und was er möchte. Ich bin ja auch total entspannt", betonte er, doch er bezweifelt , ob der Influencer den Konflikt auf diese Weise klären wolle.

Seine Ex-Frau und Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (42) vermutet jedoch, dass es zu keinem Gespräch zwischen den beiden kommen wird: "Ich glaube, er möchte einfach seine Ruhe." Obwohl der Fitness-Influencer ein Eins-zu-eins-Gespräch noch scheut, zeigt sich Oliver sichtlich amüsiert von dem medial ausgetragenen Schlagabtausch: "Ich habe da ja auch Spaß dran. Das ist halt so ein Ping-Pong-Ding." Sandy äußerte sich außerdem kritisch zu einigen Beiträgen, die Christian auf Instagram veröffentlichte. "Diese Videos, die er teilweise ins Netz stellt… Das sind halt schon Anfängerfehler, die er da macht. Das hat er dir auf dem Tablett serviert."

Christian und seine Verlobte Romina Palm (26) wurden Ende Mai Eltern einer kleinen Tochter. Kurz nach der Geburt enthüllte der Komiker dann im Netz, dass die frischgebackenen Eltern bereits im Voraus den Namen Hazel als Marke registrieren ließen. Spöttisch nannte Olli Hazel daraufhin "Vermarktungsbaby". Auch über ein Werbevideo, in dem Christian seine neugeborene Tochter ohne ausreichende Kopfstütze hält, machte sich der 47-Jährige lustig.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel

