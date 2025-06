Raubüberfall: Olli Pocher verpasst den Geissens Seitenhieb

Oliver Pocher (47) sorgt mit einem bissigen Kommentar für Aufsehen. Am vergangenen Wochenende wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) Opfer eines Raubüberfalls auf ihr Anwesen nahe Saint-Tropez. Die Die Geissens-Stars erlitten dabei körperliche Verletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Thema bewegt Fans und Freunde der berühmten Familie im Netz – und nun gibt auch Olli seinen Senf dazu ab. In seiner Instagram-Story widmet sich der Komiker der Frage, wie man bei einem Einbruch richtig handelt. "Die Antwort im Jahr 2025 lautet: Alles filmen, alles online stellen, kurze Reels, versuchen, die Täter selbst zu finden, zwei bis drei kurze Posts am Tag, ausgewählte Interviews. Das Leben findet im Internet statt", stichelt er.

Der Comedian nimmt augenscheinlich Anstoß daran, dass Robert und Carmen im Netz die Nachricht des Überfalls verbreitet haben. Noch in der Nacht des rund 45 Minuten andauernden Überfalls postete der Unternehmer Videos in den sozialen Medien, die den Polizeieinsatz auf seinem Anwesen zeigen. In einem Interview mit Bild schilderte er am folgenden Tag den Tathergang im Detail. Auch Carmen meldete sich mit einem Video bei ihren Fans, in dem sie über ihren Gesundheitszustand spricht.

Carmen und Robert steckt der Schreck vom vergangenen Wochenende noch in den Knochen. Die vier bewaffneten Täter verschafften sich durch die Terrassentür Eintritt zum Haus und griffen das Paar daraufhin körperlich an. Robert zog sich dabei Verletzungen an den Rippen zu, Carmen wurde von einem der Männer gewürgt. In ihrem Video-Statement erklärte die 60-Jährige mit heiserer Stimme, sie sei "bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt" worden und habe dadurch eine Wunde am Hals erlitten, die genäht werden musste. "Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Ruhe", fügte sie hinzu.

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

