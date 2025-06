Oliver Pocher macht sich über Kim Virginia und Nikola lustig

Wo ein Influencer-Drama ist, ist Oliver Pocher (47) mit seiner Meinung meistens nicht weit. Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29). Der Promis unter Palmen-Star meldete sich mit den Worten "Ich schäme mich für das, was ich getan habe" auf Social Media. Diese Schlagzeile teilt Olli nun in seiner Instagram-Story und setzt sie in einen völlig anderen Kontext. Voller Sarkasmus schreibt er dazu: "Es geht höchstwahrscheinlich um seine Tattoos. Und da ist Einsicht der richtige Weg zum Erfolg."

Eigentlich hat der Comedian aktuell ein anderes Influencer-Pärchen auf dem Kieker. Die Art und Weise, wie Christian Wolf (29) und Romina Palm (26) ihr neugeborenes Baby auf Instagram teilen, stößt dem fünffachen Papa böse auf. Er ist der Meinung, dass die beiden die Geburt ihrer kleinen Tochter für Werbezwecke nutzen. Dementsprechend konnte er sich die ein oder andere Stichelei nicht verkneifen – wie zu einem Video, auf dem Christian sich mit seiner Tochter auf dem Arm filmte. "Kleiner Tipp von Vater zu Vater.. Weniger Storys machen, mehr Kopf des neugeborenen Kindes halten... Egal, wie viel Geld man verdient hat", wetterte er auf Instagram.

Mit seiner humorvollen Kritik an Internet-Persönlichkeiten hat sich der 47-Jährige in den vergangenen Jahren eine große Community aufgebaut, die seine bissigen Videos liebt. Anfang des Jahres startete er deshalb seinen eigenen "Pocher-Club". Dort versorgt er seine Fans seitdem regelmäßig und exklusiv mit seinem Content. Doch nicht alle finden den Content des Podcasters so lustig – Rapper Fler (43) drohte ihm deswegen sogar schon mal Schläge an.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

