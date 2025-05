So sieht es bei Calvin Kleinen im Liebesleben aktuell aus

Calvin Kleinen (33) ist kein Kind von Traurigkeit – daraus macht der Reality-TV-Star kein Geheimnis. Zahlreiche bekannte Damen aus der Reality-Welt gehören schon zu seinen Verflossenen. Promiflash hat den ehemaligen Kampf der Realitystars-Sieger nun beim Bild-Renntag getroffen und mit ihm über sein aktuelles Datingleben gequatscht. "Bei mir im Dating ist halt immer was los. Ich lege mich gerade nicht fest. Aber ich versuche es immer wieder", gesteht Calvin.

Vor wenigen Monaten wurde dem 33-Jährigen ein Verhältnis mit Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit Gaby nachgesagt. Zwischen den beiden laufe allerdings nichts mehr. "Gaby ist ja schon ewig her", betont er. Zu einer anderen TV-Kollegin äußert er sich in diesem Gespräch aber nicht – dafür heizte aber Sandra Sicora (32) selbst die Gerüchteküche ziemlich an, als sie gegenüber Bild verriet: "[Calvin und ich], wir kennen uns ja schon sehr lang und haben uns ein bisschen mehr kennengelernt. Ein bisschen mehr als vorher." Außerdem plauderte die Beauty aus, dass sie bereits ein paar Dates hatten und weitere in Planung seien.

Vielleicht wird auch Calvins Teilnahme an Ex On The Beach Aufschluss über sein aktuelles Liebesleben geben. Der gebürtige Kölner ist Teil der neuen Staffel und kündigte bereits gegenüber Blitzlichtgewitter an, dass er das Format ordentlich aufmischen wolle. "'Ex On The Beach' ist jetzt so ein bisschen... ich habe das Gefühl, abgeflacht die letzten Jahre. Wir machen jetzt 'Ex On The Beach' wieder groß", versprach er.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora beim Bild-Renntag 2025

RTL / Julia Feldhagen Calvin Kleinen bei den Reality Awards im Dezember 2024

