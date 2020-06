Lijana verließ in diesem Jahr ganz überraschend als Finalistin das Germany's next Topmodel-Finale. Zwar nahm sie nicht den Titel "Topmodel 2020" mit nach Hause, dafür aber zwei richtig gute Freundinnen: Larissa und Maribel! Seitdem die GNTM-Reise vorbei ist, gehen die drei durch dick und dünn – und dafür bedankt sich Lijana jetzt: Die Beauty macht Larissa und Maribel eine freundschaftliche Liebeserklärung!

Via Instagram hat die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ihren Mädels ein paar liebevolle Zeilen gewidmet. "Alles passiert aus einem Grund! Freundschaft bedeutet, in schönen Zeiten zusammen gewachsen zu sein. Aber uns verbindet viel mehr. Wir sind in schlechten Zeiten gemeinsam gewachsen, weil wir zusammengehalten haben", hat sie einen lässigen Schnappschuss der drei betitelt. Lijana sei einfach unglaublich stolz auf ihre Freundinnen. In ihren Augen seien sie einfach nur stark, wunderschön und inspirierend.

Dass die 23-Jährige und Maribel so gute Freunde geworden sind, hätte am Anfang der diesjährigen GNTM-Staffel wohl kein Fan gedacht. Doch die beiden Mädchen konnten ihr Kriegsbeil schnell begraben, und Lijana entschuldigte sich später für ihr Verhalten. "Und was mich auch traurig gemacht hat, ist einfach zu sehen, dass Maribel verletzt wurde durch die Dinge, die ich gesagt habe", hatte sie gegenüber red erklärt.

Larissa und Lijana, GNTM-Girls 2020

Maribel, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Lijana, ehemaliges GNTM-Girl



