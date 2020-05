Ist Nathan Goldblat (20) mit diesem Video etwa zu weit gegangen? Auf seinem YouTube-Kanal folgen dem Webstar fast 400.000 Fans, die er regelmäßig mit den verschiedensten Unterhaltungsclips versorgt. In einem neuen Beitrag befragt er Germany's next Topmodel-Star Maribel über ihre Zeit in der Modelshow und insbesondere über den stetigen Streit mit Ex-Konkurrentin Lijana. Weil Nathan in dem Talk aber ganz offen bekundet, dass er von Letzterer überhaupt nichts hält, ist die 23-Jährige jetzt total enttäuscht – und schlägt verbal zurück.

"Von Nathan bin ich schockiert. Er hat kaum eine Folge gesehen, bekundet trotzdem seinen Hass und sagt, er hätte mich schon längst geschlagen oder – wie hier – einen Kackhaufen auf den Kopf gesetzt", wetterte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story. Grund für die Wut der Beauty war vor allem eine Szene des YouTube-Videos, in der der 20-Jährige seine Freundin Annika (17), Maribel und sich selbst darüber abstimmen lässt, wie viele Punkte Lijana auf einer "Hass-Skala" bekäme. Nathan vergibt dabei die volle Punktzahl. "Wie kann man mit so einer Reichweite so viel Hass verbreiten?", richtete sich Lijana daraufhin an den Internet-Star.

Für ihre ehemalige Kontrahentin fand die Beauty hingegen versöhnliche Worte. Sie hatte in dem Interview nur fünf Punkte im Hate-Ranking angegeben. "Maribel, ich verstehe dieses Interview. Ich finde, du hast nichts Verwerfliches über mich gesagt", meinte sie und regte sich lediglich über das Verhalten des Influencers auf.

YouTube/ Nathan Goldblat Die Webstars Nika Sofie, Maribel und Nathan Goldblat

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, GNTM-Girl

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat, YouTuber



