Enttäuschung oder Erleichterung bei Maribel Sancia Todt? Die schöne Brünette versuchte in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel ihr Glück. Trotz ihrer Bemühungen und ihrem Kampfgeist musste Maribel sehr oft vor Model-Mama Heidi Klum (46) um ein Foto zittern. Am Donnerstag reichte es dann schlussendlich nicht mehr – und die Lockenbeauty schied aus. Der Abschied in der Sendung fiel ihr sichtlich schwer, schließlich verbrachte sie 14 Wochen mit den anderen Mädels und fühlte sich sehr mit ihnen verbunden. Doch wie geht es der Beauty heute mit ihrem Show-Exit?

"Ich bin zugleich unglaublich traurig, aber auch happy, dass ich nie aufgegeben habe und gekämpft habe. Ich habe mich von einer fast Dauerwacklerin langsam immer weiter nach oben gekämpft. Deshalb bin ich unglaublich stolz auf mich", fasste Maribel ihre Gefühle zum Ausstieg auf ihrem Instagram-Profil zusammen. Auf ihrer GNTM-Reise hat sie viel erlebt und ist an den Aufgaben gewachsen. Daneben hat sie auch Freunde fürs Leben kennengelernt: "Tamara, Maureen, Nasty und Sarah sind mir besonders am Schluss nochmal so extrem ans Herz gewachsen", offenbarte sie.

Auch wenn Maribel nach ihrem finalen Catwalk GNTM verlassen musste und auch für ihre besondere Art, währenddessen zu performen, kritisiert wurde, fand die TV-Bekanntheit ihren Auftritt toll. "Es war für mich ein ganz besonderer Abgang, da ich den letzten Walk irgendwie noch mal meiner Familie widmen konnte. Der Move mit meinen Armen sollte dafür stehen, dass ich meiner Familie in dem Moment meine ganze Liebe zuschicke und immer bei ihnen bin", offenbarte die 19-Jährige, die ihre Eltern und ihre Schwester vor vier Jahren wegen eines Autounfalls verloren hat.

Anzeige

Instagram / sarahp.gntm2020.official Maribel, Sarah, Nasty, Tamara und Maureen bei GNTM 2020

Anzeige

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram/maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt, April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de