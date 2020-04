Maribel Sancia Todt kann die Entscheidung des Senders nicht nachvollziehen! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel hielten die Kandidatinnen bei ihrem Entscheidungs-Walk eine Rede. Die Ansprache von Maribel war besonders emotional: Sie sprach über den Verlust ihrer Eltern und ihrer Schwester, die bei einem Autounfall vor fast vier Jahren ums Leben gekommen waren. Allerdings wurde ihre Rede nicht in voller Länge ausgestrahlt – und darüber ist sie nun ziemlich verärgert!

In ihrer Instagram-Story schrieb die 19-Jährige: "Mir kommen gerade wirklich Tränen in den Augen, dass ProSieben meine Rede nicht einmal ein Viertel gezeigt hat. Ich habe echt eine kurze Rede gehalten und es lag mir wirklich am Herzen." Im Endeffekt bekomme jeder mal weniger Sendezeit und sie habe in der Regel auch kein Problem damit. "Mir die Rede aber so doof zu kürzen, fand ich extrem schade", fasste Maribel zusammen. Ihre Bemühungen um eine gute Rede, um nicht mehr zu den schwächeren Kandidatinnen zu gehören, seien somit einfach runtergespielt worden.

Mit ihrer Ansprache habe die GNTM-Teilnehmerin anderen Menschen helfen wollen. Aus diesem Grund teilte sie ihre Worte in voller Länge in ihrem Feed. Die Passage, die nicht in der Sendung auftauchte, lautet: "Als ich 15 war, kam ich nach Hause, um meine Familie dort zu treffen. Doch als ich zu Hause angekommen bin, waren sie bereits bei den Engeln. [...] Egal, was euch in eurem Leben passiert, steht auf, kämpft! Denn wenn ich nie gekämpft hätte, würde ich nicht hier stehen."

