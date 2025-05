Emma Fernlund plaudert aus: Das mag sie besonders an Julius

Nach ihrer Trennung von Umut Tekin (27) verbrachte Emma Fernlund (24) Zeit mit Julius Tkatschenko auf Mallorca. Auf der beliebten Partyinsel kamen sich die Realitystars auch näher und küssten sich in aller Öffentlichkeit. Im Promiflash-Interview verrät Emma nun, was sie an dem Germany Shore-Star schätzt. "Ich kannte Julius weder von Shows noch von Social Media und konnte ihn ganz unvoreingenommen kennenlernen. Er ist genauso wie ich ein sehr lebensfroher Mensch und trotz der Party-Fassade, die er hat, habe ich schnell in unseren alleinigen Gesprächen gemerkt, dass er auch ganz andere, unerwartete Seiten hat", erklärt die Blondine und fügt hinzu: "Ich mag seinen Humor, seine Intelligenz und Lebenseinstellung."

Doch nicht nur charakterlich könne Julius bei Emma punkten. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin betont im Gespräch mit Promiflash, dass auch die optische Anziehung bei den beiden stimmt: "Dass er äußerlich dazu noch sehr heiß ist, muss ich wohl nicht erwähnen."

Während Emma aktuell sehr glücklich zu sein scheint, lässt ihr Ex Umut, der auf Mallorca mit Julia Römmelt (31) anzubandeln schien, kein gutes Haar an der Romanze seiner Verflossenen. Er betonte im Interview mit Promiflash, dass er der Aufrichtigkeit ihrer Liebelei keinen Glauben schenkt: "Darüber kann ich nur lachen. Emma hat noch vorher über Leute wie ihn aus Germany Shore gelacht."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

